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【即時短評】蔡總統 你怎麼還沒跟美國人民站在一起？

聯合報 / 本報記者程平
蔡英文總統。 圖／總統府提供
蔡英文總統。 圖／總統府提供

面對街頭不斷擴大的示威抗議，警棍一棒棒如下雨般見人就打，塑膠子彈無差別式漫天亂射，刺鼻的催淚瓦斯瀰漫，取代原本自由的空氣，甚至將抗議行為指為特定激進分子的煽惑，要軍隊待命鎮壓。這不是香港，這是美國。蔡總統，這次，你怎麼還沒跟美國人民站在一起?

要當蔡英文的文膽不容易，不管是工具機業者、國軍、空服員，還是受恐攻威脅的美國人、西班牙人、法國人，到對港版國安法憂心忡忡的香港人；地無分天南地北，人無分男女老幼，只要是需要政治正確的表態，就硬要扯蔡英文也站在一起，當然最後往往只是口惠實不至，或是自己尋開心。

而其中獲益最大的，當然是跟香港人站在一起。自從去年初習近平讓蔡英文撿到槍開始，對內掀起一股反中情緒後，香港反送中更讓蔡英文可以延續反中的政治氣氛，成為今年大選勝負最關鍵因素。但當香港人提出難民法的呼喚後，聲稱要站在一起的蔡英文，卻馬上畫出紅線，保持距離，不能讓公親變事主。

只是當川普一再汙名化反種族歧視的抗議者，甚至強力建議各州州長足量部署國民兵掌控局面，總統府只透過發言人表示，「不同於專制政權，在民主機制下，爭議才可能獲得妥當的處理，朝向對話與合作發展。」原來，川普式的民主，警察就能打人，發射塑膠子彈、催淚瓦斯也具備了正當性，那推行民主多年的台灣，馬英九今天為何要為了太陽花驅離事件上法庭。

今日香港、明日台灣，一句話，捍衛了民進黨的政權。但今日美國，同樣用公權力粗暴對抗手無寸鐵的抗議民眾，川普甚至屢屢對不同立場的媒體扣上假新聞的帽子，嗆聲要關閉質疑他的社群網路平台，這場景，跟打假製造輿論寒蟬效應，NCC為政治議題干預媒體運作的今日台灣，毫無差異，甚至蔡政府還甘於做川普政權的棋子。難怪，這次蔡英文還沒有跟美國人民站在一起。

香港 蔡英文 川普 佛洛伊德 港版國安法

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