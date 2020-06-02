國漫館議題成下屆台中市長競爭前哨戰？熱門人選出聲

爭取國家漫畫博物館續留台中，已成下屆台中市長競爭前哨戰？立法院副院長蔡其昌昨天和５位泛綠立委到基地現場會勘，發表談話；台中市長盧秀燕今天和立委楊瓊瓔北上拜會文化部長李永得，爭取國漫館要留在台中。蔡其昌被視為民進黨下屆台中市長熱門人選之一，蔡其昌和盧秀燕這兩天的動作，被地方視為是下屆台中市長競爭前哨戰。

中台灣電影中心與國漫館合建案將於年底完工，文化部日前宣布國漫館將另覓地點；楊瓊瓔今天陪盧秀燕拜會新任文化部長李永得。楊瓊瓔表達希望國漫館一定要留在台中，李永得承諾國漫館「優先」留在台中，並希望雙方在一個月內選址完成，嘉惠中部漫畫迷。

蔡其昌表示，盧秀燕市長今天拜訪文化部長李永得爭取保留台中他表示肯定。蔡其昌強調，為台中拚建設不分先後、不分顏色，文化部已同意4.45億預算保留「台中優先」，接下來希望市府儘速提出新的用途計畫，把握這個得來不易的建設。

蔡其昌表示，文化部2015年受台中市政府邀請合建「中台灣電影中心」，雙方於2017年10月簽署「國家漫畫博物館」合作意向書，原訂以中台灣電影中心部分空間建置國家漫畫博物館，中市未達成文化部提出的空間需求。