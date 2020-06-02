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昨返台現正居家檢疫 僑委會委員長童振源視訊布達

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
僑委會新任委員長童振源（螢幕上）今天以視訊方式參與布達典禮。圖／僑委會提供
僑委會新任委員長童振源（螢幕上）今天以視訊方式參與布達典禮。圖／僑委會提供

僑務委員會新任委員長童振源今天接任，因為他昨天從泰國返國，目前正進行居家檢疫，因此今天以視訊方式布達；童致詞時表示，希望僑委會人員在推動政策時，都能發揮台灣優勢協助全球僑胞發展，同時透過全球僑胞的能量協助台灣各行各業，推向國際化與拓展國際市場，協助台灣經濟發展。

僑委會今天發布新聞稿表示，童振源昨天從泰國返台，今天由行政院政務委員張景森布達宣讀蔡英文總統與行政院長蘇貞昌任命令，童振源以視訊方式接任。

張景森表示，童振源是全方位皆通的學者，在擔任駐泰代表期間的表現更是讓他驚艷，例如大力行銷台灣觀光，泰國人到台灣觀光人數巨幅成長，此外，對於泰北地區僑校議題的重視、深化台僑與台灣各產業的合作，成功擴大台泰交流；期望在童振源的領導下，僑委會可以更加落實政府深耕台灣、布局全球的願景。

童振源說，他過去三年在我駐泰國代表處服務僑胞，希望未來以泰國的成功經驗作為起點，盡速推廣服務全球僑胞，包括經貿、教育、科技、醫療、文化與農業等，僑委會和各外派單位將在最短時間內建立LINE單一聯絡窗口，完成全球僑胞數位服務平台。

童振源說，他還要在泰國經驗上建立各種平台，推廣台灣國際醫療服務給海外僑胞及推動數位化功能的二代僑胞卡，將台灣的優質的數位教育與國際醫療服務透過全球僑胞的能量推向國際化，並透過數位化功能的僑胞卡，擴大僑務工作的能量與品質。

童振源 泰國 僑委會

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