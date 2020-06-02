林佳龍金門行放利多！ 擴大國旅補助外島加碼
交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到金門，他表示，此行除主持金門大橋預鑄節塊上梁儀式外，也是特別來幫金門行銷。他透露將擴大國民旅遊的補助，外島會特別加碼，除每天1個人1千元的住宿費補助，團體旅遊，會提高到1200元。
至於何時開放小三通，林佳龍說，具體的開放時間，會配合中央疫情指揮中心，還有陸委會來做決定。
林佳龍今天與立法院交通委員會到金門，沒想到竟遇上「霧鎖金門」，班機延誤，他與立委陳玉珍在松山機場空等近50分鐘。
他提及會擴大國民旅遊的補助，在金、馬、澎這個外島有特別加碼，外島方面加碼自由行1天加1天，每天1個人是1千元的住宿費的補助，團體旅遊方面，甚至提高到1200元，也增加對導遊的補助，特別加碼希望大家能夠做深度的旅遊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言