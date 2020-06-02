林佳龍金門行放利多！ 擴大國旅補助外島加碼

交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到金門，他表示，此行除主持金門大橋預鑄節塊上梁儀式外，也是特別來幫金門行銷。他透露將擴大國民旅遊的補助，外島會特別加碼，除每天1個人1千元的住宿費補助，團體旅遊，會提高到1200元。

至於何時開放小三通，林佳龍說，具體的開放時間，會配合中央疫情指揮中心，還有陸委會來做決定。

林佳龍今天與立法院交通委員會到金門，沒想到竟遇上「霧鎖金門」，班機延誤，他與立委陳玉珍在松山機場空等近50分鐘。