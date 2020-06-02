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林佳龍金門行放利多！ 擴大國旅補助外島加碼

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部長林佳龍（左三）今天與立法院交通委員會來金門，主持金門大橋預鑄節塊上梁儀式。記者蔡家蓁／攝影
交通部長林佳龍（左三）今天與立法院交通委員會來金門，主持金門大橋預鑄節塊上梁儀式。記者蔡家蓁／攝影

交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到金門，他表示，此行除主持金門大橋預鑄節塊上梁儀式外，也是特別來幫金門行銷。他透露將擴大國民旅遊的補助，外島會特別加碼，除每天1個人1千元的住宿費補助，團體旅遊，會提高到1200元。

至於何時開放小三通，林佳龍說，具體的開放時間，會配合中央疫情指揮中心，還有陸委會來做決定。

林佳龍今天與立法院交通委員會到金門，沒想到竟遇上「霧鎖金門」，班機延誤，他與立委陳玉珍在松山機場空等近50分鐘。

他提及會擴大國民旅遊的補助，在金、馬、澎這個外島有特別加碼，外島方面加碼自由行1天加1天，每天1個人是1千元的住宿費的補助，團體旅遊方面，甚至提高到1200元，也增加對導遊的補助，特別加碼希望大家能夠做深度的旅遊。

交通部長林佳龍（右三）今天與立法院交通委員會來金門，在媒體聯訪時提到，將擴大國民旅遊的補助，外島會特別加碼。記者蔡家蓁／攝影
交通部長林佳龍（右三）今天與立法院交通委員會來金門，在媒體聯訪時提到，將擴大國民旅遊的補助，外島會特別加碼。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 林佳龍 立法院

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