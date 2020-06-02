快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

振興三倍券 台東縣長饒慶鈴：中央執行細節應更清楚

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴認為中央「振興三倍券」執行細節應更清楚，讓地方可以盡早因應配合。記者尤聰光／翻攝
台東縣長饒慶鈴認為中央「振興三倍券」執行細節應更清楚，讓地方可以盡早因應配合。記者尤聰光／翻攝

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，台東縣長饒慶鈴表示，疫情期間中央推振興方案，這對地方是助益，但她認為三倍券的執行細節應更清楚，讓地方可以盡早因應配合。

饒慶鈴指出，她比較關心兩個部分，一是如何轉將三倍券換成現金流入店家？其二是消費3千元門檻高，小的微型企業該如何受惠？舉例來說，台東微型企業商家多，如用電子支付，現金如何進商家戶頭裡，執行細節中央都還沒有很詳細的辦法。

她也表示，以台東市區一間知名臭豆腐店來說，如依規定是一次要花到3千元才會退2千，有誰會一次吃到3千元的臭豆腐呢，甚至銅板價的黑輪攤商，要吃到3千元實在有點難度； 中央方案出現狀況時，商家不會中央，而是地方縣市政府。

台東 臭豆腐 饒慶鈴

延伸閱讀

疫情後台東振興觀光 縣府廣邀國內旅行社組800人踩線團

長照在地化 台東20文健站啟用

讓長照在地化 台東新增20處部落文健站今天同步啟動

饒慶鈴摘下4.5顆星 前縣長黃健庭今辭去縣政首席顧問

相關新聞

舒琪大戰 藍議員挺陳佩琪 還送柯文哲關懷包

台北市長柯文哲妻子陳佩琪這兩天頻寫臉書嗆民進黨議員簡舒培，引爆「舒琪大戰」。柯文哲今天赴議會總質詢，台北市議員李傅中武搭...

聲請停止罷韓被駁 鄭照新：市府專注市政

高雄市長韓國瑜罷免投票6月6日舉行，韓國瑜委任律師向台北高等行政法院聲請停止執行遭駁回，韓國瑜再提抗告，並要求最高行政法...

陳麗娜質疑宣傳罷韓為市長選舉 趙天麟：超越黨派利益

民進黨立委趙天麟當選民進黨高雄市黨部主委之後，積極宣傳罷免高雄市長韓國瑜投票，國民黨高雄市議員陳麗娜今天質疑趙天麟積極宣...

民進黨部大動作挺罷韓 高市府：貪婪是一面鏡子

民進黨高雄市黨部主委趙天麟上任後大動作支持罷韓投票，高市府新聞局長鄭照新表示，民進黨之前不斷強調罷免是公民運動，事實證明...

柯文哲說三倍券複雜 綠議員轟：哪裡複雜？是便民

行政院長蘇貞昌宣布推出「振興三倍券」，台北市柯文哲今天在議會總質詢時提到，三倍券使用很複雜，通常會搞到大亂。不過民進黨市...

綠開罷韓座談會 呼籲民眾投票

高雄市長韓國瑜罷免投票倒數，立委趙天麟與管碧玲共同召開基層座談會，呼籲民眾出來投票。

影／三倍券怎麼用？侯籲消費做愛心 柯嘆:太複雜會大亂

行政院長蘇貞昌今天(2日)上午公布「振興三倍券」細節，新北市長侯友宜上午出席「愛心採購--挺弱勢、拚經濟、過佳節」記者會...

總統府：民主機制下 爭議才可能獲得妥當處理

總統府稍早表示，針對今天有媒體詢問到美國近日社會情勢等相關議題，總統府發言人丁允恭說，「我們有注意到相關事件的發展，我們...

藍批三倍券不如馬 民進黨：政策不是普渡

行政院今公布振興券措施，定名為「振興三倍券」，支付1000元可換3000元。國民黨文傳會主委王育敏批評，拿1000元換3...

國會資訊更透明 各黨力推取信於民

國會資訊公開透明，能讓人民了解政策的運作過程，更信任政府！立法院長游錫堃及各黨派立委都出席2日立委林昶佐舉辦的啟動記者會，時代力量立委王婉諭表示，將國會資訊透明公開，可以讓民眾更了解國會的運作。國民黨

青年營3天逾200人報名 國民黨：許多非同溫層學員加入

在停辦近20年後，國民黨上月29日舉行記者會，宣布重啟革命實踐院第171期講習班，邀請青年朋友參與政治實務與國民黨未來世...

影／基隆史上第一次 國慶晚會今年移師基隆2萬僑胞到訪

蔡英文總統上任後國慶晚會到各個城市舉辦，去年國慶晚會在桃園，前年在宜蘭，今年特別選定基隆，內政部次長陳宗彥和基隆市長林右...

熱門新聞

陳佩琪怒了！到北市議長臉書留言 批簡舒培侮辱市民

簡舒培質疑巿長夫人不適格 陳佩琪嗆：發文請柯離婚？

口罩解禁 通路大戰 再貴也掃光

邊境解封 將分4大類國家

孫大千：民進黨對罷韓勝券在握 現改毀滅柯文哲家人

解封釀疫災 美22州確診激增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。