振興三倍券 台東縣長饒慶鈴：中央執行細節應更清楚

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，台東縣長饒慶鈴表示，疫情期間中央推振興方案，這對地方是助益，但她認為三倍券的執行細節應更清楚，讓地方可以盡早因應配合。

饒慶鈴指出，她比較關心兩個部分，一是如何轉將三倍券換成現金流入店家？其二是消費3千元門檻高，小的微型企業該如何受惠？舉例來說，台東微型企業商家多，如用電子支付，現金如何進商家戶頭裡，執行細節中央都還沒有很詳細的辦法。

她也表示，以台東市區一間知名臭豆腐店來說，如依規定是一次要花到3千元才會退2千，有誰會一次吃到3千元的臭豆腐呢，甚至銅板價的黑輪攤商，要吃到3千元實在有點難度； 中央方案出現狀況時，商家不會中央，而是地方縣市政府。