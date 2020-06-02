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總統府：民主機制下 爭議才可能獲得妥當處理

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

總統府稍早表示，針對今天有媒體詢問到美國近日社會情勢等相關議題，總統府發言人丁允恭說，「我們有注意到相關事件的發展，我們也相信，不同於專制政權，在民主機制下，爭議才可能獲得妥當的處理，朝向對話與合作發展。」

美國非裔男子佛洛伊德在被警方拘捕時死亡，引致全美多地暴動，美國總統川普今天譴責暴動是國內恐怖行徑，強調若有首長拒絕採取行動，他將派遣軍隊介入。有媒體在今天蔡英文總統視察陸軍航特部空降訓練中心時向蔡總統喊話詢問要求回應，因現場吵雜，蔡總統並未回應。

總統府稍後由丁允恭回應表示，「我們有注意到相關事件的發展，我們也相信，不同於專制政權，在民主機制下，爭議才可能獲得妥當的處理，朝向對話與合作發展。」

總統府發言人 丁允恭

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