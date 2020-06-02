藍批三倍券不如馬 民進黨：政策不是普渡

行政院今公布振興券措施，定名為「振興三倍券」，支付1000元可換3000元。國民黨文傳會主委王育敏批評，拿1000元換3000元，等於民眾只能拿到2000元，跟10年前馬政府的3600元相比完全大倒退，更何況把「三倍」二字印在券上，恐怕會讓民眾誤以為拿到200元的券會變成600元，容易混淆，不僅沒發揮實質效果，還可能引發糾紛，振興券就是振興券，印上三倍二字完全沒有必要。

民進黨發言人顏若芳反批，政策的推動不是「普渡」拜拜，背後的評估與選擇，關鍵就在於如何在國民最需要的地方，投入最恰當的資源，讓效果可以呈現。

顏若芳說，國民黨面對疫情，之前只空喊沒有科學基礎的「普篩」，來扯第一線防疫人員的後腿，製造困擾；政府開始進行紓困時，曾經執政過的國民黨拿不出具體方案，卻只會開出「普發現金」的空頭支票操弄對立，一下子「普篩」，一下「普發」，卻看不到一點對國民與國家責任感的做法，也難怪得不到人民的信任。

顏若芳說，國民黨近來屢稱民進黨因心虛不願意提及馬政府時期的「消費券」政策，她強調，馬政府在2009年舉債編列高達856億元的消費券預算來「普發」，最後國發會檢討報告出爐，消費券對當時GDP（國內生產總值）貢獻僅約0.28％到0.43％，遠低於原本估計的0.64％，效益只有預估的一半，當年監察院也批評馬政府的消費券相作業草率匆促，實際成效不彰。

顏若芳說，民進黨政府是記取當年消費券的失敗經驗，設計具有振興經濟效果的制度，不會心虛，更不會重蹈覆徹。