快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

藍批三倍券不如馬 民進黨：政策不是普渡

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

行政院今公布振興券措施，定名為「振興三倍券」，支付1000元可換3000元。國民黨文傳會主委王育敏批評，拿1000元換3000元，等於民眾只能拿到2000元，跟10年前馬政府的3600元相比完全大倒退，更何況把「三倍」二字印在券上，恐怕會讓民眾誤以為拿到200元的券會變成600元，容易混淆，不僅沒發揮實質效果，還可能引發糾紛，振興券就是振興券，印上三倍二字完全沒有必要。

民進黨發言人顏若芳反批，政策的推動不是「普渡」拜拜，背後的評估與選擇，關鍵就在於如何在國民最需要的地方，投入最恰當的資源，讓效果可以呈現。

顏若芳說，國民黨面對疫情，之前只空喊沒有科學基礎的「普篩」，來扯第一線防疫人員的後腿，製造困擾；政府開始進行紓困時，曾經執政過的國民黨拿不出具體方案，卻只會開出「普發現金」的空頭支票操弄對立，一下子「普篩」，一下「普發」，卻看不到一點對國民與國家責任感的做法，也難怪得不到人民的信任。

顏若芳說，國民黨近來屢稱民進黨因心虛不願意提及馬政府時期的「消費券」政策，她強調，馬政府在2009年舉債編列高達856億元的消費券預算來「普發」，最後國發會檢討報告出爐，消費券對當時GDP（國內生產總值）貢獻僅約0.28％到0.43％，遠低於原本估計的0.64％，效益只有預估的一半，當年監察院也批評馬政府的消費券相作業草率匆促，實際成效不彰。

顏若芳說，民進黨政府是記取當年消費券的失敗經驗，設計具有振興經濟效果的制度，不會心虛，更不會重蹈覆徹。

消費券 國民黨 民進黨

延伸閱讀

【即時短評】拒消費券的心魔之深 振興券突變奇形怪狀

振興券7月15日上路 使用到年底

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券擬納外配、陸配 行政費用比消費券省一半

相關新聞

舒琪大戰 藍議員挺陳佩琪 還送柯文哲關懷包

台北市長柯文哲妻子陳佩琪這兩天頻寫臉書嗆民進黨議員簡舒培，引爆「舒琪大戰」。柯文哲今天赴議會總質詢，台北市議員李傅中武搭...

聲請停止罷韓被駁 鄭照新：市府專注市政

高雄市長韓國瑜罷免投票6月6日舉行，韓國瑜委任律師向台北高等行政法院聲請停止執行遭駁回，韓國瑜再提抗告，並要求最高行政法...

陳麗娜質疑宣傳罷韓為市長選舉 趙天麟：超越黨派利益

民進黨立委趙天麟當選民進黨高雄市黨部主委之後，積極宣傳罷免高雄市長韓國瑜投票，國民黨高雄市議員陳麗娜今天質疑趙天麟積極宣...

民進黨部大動作挺罷韓 高市府：貪婪是一面鏡子

民進黨高雄市黨部主委趙天麟上任後大動作支持罷韓投票，高市府新聞局長鄭照新表示，民進黨之前不斷強調罷免是公民運動，事實證明...

柯文哲說三倍券複雜 綠議員轟：哪裡複雜？是便民

行政院長蘇貞昌宣布推出「振興三倍券」，台北市柯文哲今天在議會總質詢時提到，三倍券使用很複雜，通常會搞到大亂。不過民進黨市...

綠開罷韓座談會 呼籲民眾投票

高雄市長韓國瑜罷免投票倒數，立委趙天麟與管碧玲共同召開基層座談會，呼籲民眾出來投票。

影／三倍券怎麼用？侯籲消費做愛心 柯嘆:太複雜會大亂

行政院長蘇貞昌今天(2日)上午公布「振興三倍券」細節，新北市長侯友宜上午出席「愛心採購--挺弱勢、拚經濟、過佳節」記者會...

總統府：民主機制下 爭議才可能獲得妥當處理

總統府稍早表示，針對今天有媒體詢問到美國近日社會情勢等相關議題，總統府發言人丁允恭說，「我們有注意到相關事件的發展，我們...

藍批三倍券不如馬 民進黨：政策不是普渡

行政院今公布振興券措施，定名為「振興三倍券」，支付1000元可換3000元。國民黨文傳會主委王育敏批評，拿1000元換3...

國會資訊更透明 各黨力推取信於民

國會資訊公開透明，能讓人民了解政策的運作過程，更信任政府！立法院長游錫堃及各黨派立委都出席2日立委林昶佐舉辦的啟動記者會，時代力量立委王婉諭表示，將國會資訊透明公開，可以讓民眾更了解國會的運作。國民黨

青年營3天逾200人報名 國民黨：許多非同溫層學員加入

在停辦近20年後，國民黨上月29日舉行記者會，宣布重啟革命實踐院第171期講習班，邀請青年朋友參與政治實務與國民黨未來世...

影／基隆史上第一次 國慶晚會今年移師基隆2萬僑胞到訪

蔡英文總統上任後國慶晚會到各個城市舉辦，去年國慶晚會在桃園，前年在宜蘭，今年特別選定基隆，內政部次長陳宗彥和基隆市長林右...

熱門新聞

陳佩琪怒了！到北市議長臉書留言 批簡舒培侮辱市民

簡舒培質疑巿長夫人不適格 陳佩琪嗆：發文請柯離婚？

口罩解禁 通路大戰 再貴也掃光

邊境解封 將分4大類國家

孫大千：民進黨對罷韓勝券在握 現改毀滅柯文哲家人

解封釀疫災 美22州確診激增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。