舒琪大戰 藍議員挺陳佩琪 還送柯文哲關懷包

台北市長柯文哲妻子陳佩琪這兩天頻寫臉書嗆民進黨議員簡舒培，引爆「舒琪大戰」。柯文哲今天赴議會總質詢，台北市議員李傅中武搭防疫關懷包議題，親手送自製的關懷包給柯文哲，要柯下班後，回家陪陳佩琪喝安氣凝神咖啡，與太太陳佩琪喝喝咖啡、聊聊是非。

議員陳重文也問柯文哲，昨天有沒有睡好？柯文哲回應「有睡好」。陳重文再問，這兩天的舒琪大戰是否為言語霸凌事件？柯文哲回應，不想被霸凌就不要寫臉書，這是預期可能發生的風險，就要自己負責。

柯文哲說，他每次講不過她（陳佩琪），昨天就去睡覺了。柯表示，「結婚到現在，都是她（陳佩琪）賺的錢比我多」。

國民黨議員陳永德也質詢，柯文哲既然是PTT（怕太太）一員，就應該要尊重女性，為什麼還要陳佩琪少寫一點？