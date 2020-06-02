影／日本鬆綁沒納台灣 陳亭妃促外交部在第二階段努力

日媒報導，日本正考慮鬆綁入境管制，第一波國家包括泰國、越南、澳洲、紐西蘭，台灣未被列入，外交部已洽請日方將台灣納入名單，將持續溝通。

民進黨立委陳亭妃表示，日本跟台灣的關係毋庸置疑的，日本在第一階段以開放經濟跟商務為主，旅遊是其次，目前台灣可以說是全世界最穩定、疫情控制最好的國家，希望國人在短時間內還是留在台灣旅遊，但希望外交部可以積極來爭取，讓台灣在第二階段可以納入日本的開放名單。

駐日代表謝長廷則在臉書上提出鬆綁三標準。他表示，各國在評估鬆綁的標準，不外有三點，首先是疫情控制和風險的程度-這是健康安全的考量。第二是，彼此是否願意相互鬆綁-這是雙邊平等互惠的原則。第三是政治因素的考量，急迫性、友好度、副作用等考慮。

謝長廷指出，台灣防疫的成功，是世界公認，所以第一點應該不是問題。第三點是駐外單位要交涉爭取排除的，而第二點則是國內需要建立共識的。目前台灣對外國入境大多禁止，且要求居家檢疫14天，如果外國對我國鬆綁，我國是否相對願意鬆綁或降低檢疫日數，這是需要共識的問題。

謝長廷說，現在台灣正在積極推動國內旅遊消費，有人認為對外開放不是優先急迫的問題，尤其台灣維持50天的零本土病例，成績亮麗，但開放的壓力也相對增大，像英、美、日是在一定風險下鬆綁經濟活動，開放入境限制反而壓力不大，所以這點需要專家學者和相關部會整體評估做出選擇和決策，我國國人也要繼續維持衛生和健康安全的習慣，才能在下一波的經濟復原競賽維持自信和領先。