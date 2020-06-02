快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

影／日本鬆綁沒納台灣 陳亭妃促外交部在第二階段努力

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。聯合報系記者邵心杰／攝影
民進黨立委陳亭妃。聯合報系記者邵心杰／攝影

日媒報導，日本正考慮鬆綁入境管制，第一波國家包括泰國、越南、澳洲、紐西蘭，台灣未被列入，外交部已洽請日方將台灣納入名單，將持續溝通。

民進黨立委陳亭妃表示，日本跟台灣的關係毋庸置疑的，日本在第一階段以開放經濟跟商務為主，旅遊是其次，目前台灣可以說是全世界最穩定、疫情控制最好的國家，希望國人在短時間內還是留在台灣旅遊，但希望外交部可以積極來爭取，讓台灣在第二階段可以納入日本的開放名單。

駐日代表謝長廷則在臉書上提出鬆綁三標準。他表示，各國在評估鬆綁的標準，不外有三點，首先是疫情控制和風險的程度-這是健康安全的考量。第二是，彼此是否願意相互鬆綁-這是雙邊平等互惠的原則。第三是政治因素的考量，急迫性、友好度、副作用等考慮。

謝長廷指出，台灣防疫的成功，是世界公認，所以第一點應該不是問題。第三點是駐外單位要交涉爭取排除的，而第二點則是國內需要建立共識的。目前台灣對外國入境大多禁止，且要求居家檢疫14天，如果外國對我國鬆綁，我國是否相對願意鬆綁或降低檢疫日數，這是需要共識的問題。

謝長廷說，現在台灣正在積極推動國內旅遊消費，有人認為對外開放不是優先急迫的問題，尤其台灣維持50天的零本土病例，成績亮麗，但開放的壓力也相對增大，像英、美、日是在一定風險下鬆綁經濟活動，開放入境限制反而壓力不大，所以這點需要專家學者和相關部會整體評估做出選擇和決策，我國國人也要繼續維持衛生和健康安全的習慣，才能在下一波的經濟復原競賽維持自信和領先。

日本 謝長廷

延伸閱讀

影／三倍券遭轟！藍：找民眾麻煩 民眾黨：健保卡領已違法

台灣未列入日鬆綁入境管制名單 謝長廷分析

日首波入境鬆綁名單 我洽請納入台灣

日本首波解禁不含台灣？ 謝長廷：並未確定

相關新聞

舒琪大戰 藍議員挺陳佩琪 還送柯文哲關懷包

台北市長柯文哲妻子陳佩琪這兩天頻寫臉書嗆民進黨議員簡舒培，引爆「舒琪大戰」。柯文哲今天赴議會總質詢，台北市議員李傅中武搭...

聲請停止罷韓被駁 鄭照新：市府專注市政

高雄市長韓國瑜罷免投票6月6日舉行，韓國瑜委任律師向台北高等行政法院聲請停止執行遭駁回，韓國瑜再提抗告，並要求最高行政法...

陳麗娜質疑宣傳罷韓為市長選舉 趙天麟：超越黨派利益

民進黨立委趙天麟當選民進黨高雄市黨部主委之後，積極宣傳罷免高雄市長韓國瑜投票，國民黨高雄市議員陳麗娜今天質疑趙天麟積極宣...

民進黨部大動作挺罷韓 高市府：貪婪是一面鏡子

民進黨高雄市黨部主委趙天麟上任後大動作支持罷韓投票，高市府新聞局長鄭照新表示，民進黨之前不斷強調罷免是公民運動，事實證明...

柯文哲說三倍券複雜 綠議員轟：哪裡複雜？是便民

行政院長蘇貞昌宣布推出「振興三倍券」，台北市柯文哲今天在議會總質詢時提到，三倍券使用很複雜，通常會搞到大亂。不過民進黨市...

綠開罷韓座談會 呼籲民眾投票

高雄市長韓國瑜罷免投票倒數，立委趙天麟與管碧玲共同召開基層座談會，呼籲民眾出來投票。

影／三倍券怎麼用？侯籲消費做愛心 柯嘆:太複雜會大亂

行政院長蘇貞昌今天(2日)上午公布「振興三倍券」細節，新北市長侯友宜上午出席「愛心採購--挺弱勢、拚經濟、過佳節」記者會...

總統府：民主機制下 爭議才可能獲得妥當處理

總統府稍早表示，針對今天有媒體詢問到美國近日社會情勢等相關議題，總統府發言人丁允恭說，「我們有注意到相關事件的發展，我們...

藍批三倍券不如馬 民進黨：政策不是普渡

行政院今公布振興券措施，定名為「振興三倍券」，支付1000元可換3000元。國民黨文傳會主委王育敏批評，拿1000元換3...

國會資訊更透明 各黨力推取信於民

國會資訊公開透明，能讓人民了解政策的運作過程，更信任政府！立法院長游錫堃及各黨派立委都出席2日立委林昶佐舉辦的啟動記者會，時代力量立委王婉諭表示，將國會資訊透明公開，可以讓民眾更了解國會的運作。國民黨

青年營3天逾200人報名 國民黨：許多非同溫層學員加入

在停辦近20年後，國民黨上月29日舉行記者會，宣布重啟革命實踐院第171期講習班，邀請青年朋友參與政治實務與國民黨未來世...

影／基隆史上第一次 國慶晚會今年移師基隆2萬僑胞到訪

蔡英文總統上任後國慶晚會到各個城市舉辦，去年國慶晚會在桃園，前年在宜蘭，今年特別選定基隆，內政部次長陳宗彥和基隆市長林右...

熱門新聞

陳佩琪怒了！到北市議長臉書留言 批簡舒培侮辱市民

簡舒培質疑巿長夫人不適格 陳佩琪嗆：發文請柯離婚？

口罩解禁 通路大戰 再貴也掃光

邊境解封 將分4大類國家

孫大千：民進黨對罷韓勝券在握 現改毀滅柯文哲家人

解封釀疫災 美22州確診激增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。