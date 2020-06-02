中央振興三倍券很複雜怎麼花？柯文哲：通常會搞到大亂

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」，台北市柯文哲下午在議會總質詢，市議員陳重文問柯知不知道怎麼花？柯文哲說，中央今天早上才宣布，還沒有時間讀細節，但通常會搞到大亂，不過7月15日才開始，還有一個月時間。

陳重文說，市府還要準備期和宣傳，不然民眾不知道怎麼用？陳重文一連串問了花1000換3000可以去哪裡花，電商、罰單、香菸、國民年金可以嗎？不過這部分都由副市長黃珊珊回答。 對於網路和電商，黃珊珊說不行，應該是中央認為疫情下，電商沒受影響。

至於台北市有無振興方案？觀傳局長劉奕霆說，北市已經規畫國旅方案，包括場館優惠、住宿送優惠等。並申請經費做抽獎活動。

商業處長高振源指出，現在是想如何把振興三倍券的消費留在台北市，七月中開始至八月暑假會推出刺激方案，把券用在台北市 ，包括抽獎，還申請了動二預備金500萬。

此外，也希望商家提出配套的優惠，市府會幫忙宣傳，約有一千家的店家，協助促銷，特色商品也可以包裝好，配合振興三倍券的面額，依商品禮盒包，結合民間資源一起行銷。

柯文哲說，因為辦案早上出來，還要研究一下，7月15日實施，市府會用一周的時間，把流程設計出來，「這很複雜」，柯還說，領的方法怎麼用健保卡？黃珊珊說，台北市只有一個目標，把錢留在台北市，讓大家都來台北市消費 。