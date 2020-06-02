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游錫堃：爭取開放國會來台開年會 提升我國際地位

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立院跨黨派舉行「開放國會行動方案正式啟動」記者會，邀集行政、立法及民間團體三方共同參與。記者蔡佩芳／攝影
立院跨黨派舉行「開放國會行動方案正式啟動」記者會，邀集行政、立法及民間團體三方共同參與。記者蔡佩芳／攝影

為促進立法院透明化、並與世界各國國會交流，立法院今日啟動「開放國會行動方案」。與會的立法院長游錫堃希望爭取「開放政府夥伴關係聯盟」（Open Government Partnership,OGP）的次級組織開放國會（Open Parliament）來台舉辦年會，並邀請其他國家國會現任或前任議長到立法院演講。

立法院日前通過無黨籍立委林昶佐等人提出「建請本院與民間協力推動『開放國會行動方案』，促進台灣與世界各國國會外交，交流各國國會透明化成果」公決案。提案指出，有鑑於美國、加拿大、英國、澳洲、德國、荷蘭、法國等78個國家，皆已加入OGP，積極推動開放政府，落實民主價值，因此建請立院與民間協力推動「開放國會行動方案」，促進台灣與世界各國國會外交。

林昶佐上午舉行「開放國會行動方案正式啟動」記者會，邀集行政、立法及民間團體三方共同參與，宣布開放國會行動方案正式啟動。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、國民黨立法院黨團總召林為洲、台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶、時代力量黨團幹事長王婉諭出席，表達各黨團共同支持的立場。

游錫堃指出，OGP的次級組織開放國會於2012年提出開放議會宣言，包括推動開放文化、促進議會資訊透明、輕鬆獲取國會資訊、啟用國會資訊的電子通訊，這四大目標非常重要。他在就職立法院長時提出「三化」，優化國會功能、強化世代共贏、深化民主同盟，其中的優化國會功能和深化民主同盟，與開放國會目標都是契合的。

游錫堃並拋出希望爭取開放國會年會活動來台舉辦的想法，邀請一些國會的現任議長或前任議長到立法院演講，對將對台灣爭取國際地位有極大幫助。

國發會副主委高仙桂並說，政委唐鳳曾在OGP的峰會中宣示，台灣會自主提出開放政府的行動方案，代表政府基本上要向開放政府往前邁進，也會成立委員會，作為加入OGP的敲門磚。

與會的國家發展委員會副主委高仙桂表示，開放政府理念已成為各國推動公共治理的基本準則。開放透明和公民參與是台灣民主政治的寶貴資產，政務委員唐鳳曾在OGP的峰會中宣示，台灣會自主提出開放政府的行動方案，代表政府基本上要向開放政府往前邁進。

立法院 游錫堃 唐鳳

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