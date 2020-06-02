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國會資訊更透明 各黨力推取信於民

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

國會資訊公開透明，能讓人民了解政策的運作過程，更信任政府！立法院長游錫堃及各黨派立委都出席2日立委林昶佐舉辦的啟動記者會，時代力量立委王婉諭表示，將國會資訊透明公開，可以讓民眾更了解國會的運作。國民黨立委林為洲也贊同說，公開政策及人事決策的資訊愈能讓民眾更加信任政府。

各黨派挺開放國會

無黨籍立委林昶佐2日於立法院舉辦「開放國會行動方案」啟動記者會，立法院長游錫堃、民進黨立委鄭運鵬、國民黨林為洲、時代力量王婉諭及民眾黨賴香伶等都出席支持。林昶佐指出，國會開放後能參與OGP開放政府聯盟，「中國因為資訊不透明公開無法參予，也恰巧成為台灣不受阻力參與的國際組織。」

他強調，現在立法院還有很多資料是採用手記錄、傳真，很難讓民眾方便取得資訊，應該以更全面的數位化便民，「公開資訊也應該要便民，如果資料開放，民眾就能看出立委關注的議題，能自行判斷什麼樣是好的、什麼樣是不好的。」

立法院長游錫堃則表示，看到林昶佐提出國會透明案便獲得一呼百諾的支持，顯見各黨團對於國會朝更加開放的方向邁進是有共識的。他補充，如果將來爭取到OGP會議來台舉辦對台灣也是一種加分，「對台灣正常化也會有很大幫助。」

民團參與機制

「行動方案委員會組成立委應該少一點，民團多一點。」民眾黨立委賴香伶指出，國會應該在既有的資訊平台把民間的協作機制引進，「要有一個行動方案委員會，應以6:4的比例組成，委員少一點、民間團體多一點。」公督盟理事長吳鯤魯則說，不單單只是透過民間對國會監督，國會主動開放也可以讓社會更緊密。

「台灣不再因排除於國際組織外而消極，而是因為你們國際間的偏見執念，以至於我們進不去。」民進黨立委鄭運鵬說，開放國會是台灣的全民共識，立法院的各項指標也都可以排在世界前幾名，是世界罕見。時代力量立委王婉諭表示，如此也可讓人民更了解國會在倡議及推動的是什麼，對台灣民主是非常重要的。

國民黨立委林為洲則說，台灣的立法院已幾乎攤在陽光下，「但政府就相反，很多人事決策都只有結果呈現，我想資訊愈豐富對於國家來說是愈好。」

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立法院 時代力量 林昶佐

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