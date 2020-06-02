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青年營3天逾200人報名 國民黨：許多非同溫層學員加入

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨舉辦革實院青年營。圖／革實院提供
國民黨舉辦革實院青年營。圖／革實院提供

在停辦近20年後，國民黨上月29日舉行記者會，宣布重啟革命實踐院第171期講習班，邀請青年朋友參與政治實務與國民黨未來世代發展。三天內吸引超過200名30歲以下青年世代報名，主辦單位表示，由於人數遠超預期，將以抽籤方式決定最終參與講習班之學員。

國民黨主席江啟臣表示，這幾年國民黨總是被認為距離年輕人很遙遠，一個政黨如果失去了青年，就會因為人才斷層，缺乏幹部，被推進歷史洪流，改革國民黨要從重建青年的信任開始，要重建青年的信任應該從接觸青年開始，重新開啟營隊有助於世代對話。

根據主辦單位統計，本次報名學員專長多元且年齡廣布，從18至30歲都有，不只侷限於大學在學生，也吸引不少碩、博士生，以及30歲以下的社會人士報名。

主辦方說，其中大一新鮮人超過兩成，證明對年輕人對於國民黨仍抱有好奇心，希望能夠暸解其運作發展；報名成員不乏海外留學青年，包含法國、美國、比利時、泰國等地留學生，符合國民黨主席江啟臣所強調「視野國際化」的改造路線，預計能深化營隊內部學員交流。

主辦單位表示，報名者專長領域多元，除過往常見法、政、商科外，還有來自傳播、文學、音樂、醫學、運動管理、資管、戲劇、牙醫、土木、電影、物理等多元背景的報名者投入，可望為課程開拓出全域視野。而且報名者三分之二並未有推薦人，多數為自主報名，民主實踐營能吸引到非同溫層的學員加入。

營隊執行長陳冠安表示，這樣的報名人數令團隊振奮，證明所規劃課程得到認可，希望能為青年夥伴們提供扎實的政治入門訓練，縮短抱負理想和親力實踐之間的距離，也盼望在課程與後續實習計畫中的互動交流，營隊能成為重新和青年溝通互動的橋樑，並為學員與國民黨帶來雙贏的正面成長。

青年 國民黨 江啟臣

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