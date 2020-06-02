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影／基隆史上第一次 國慶晚會今年移師基隆2萬僑胞到訪

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆史上第一次，國慶晚會今年移師基隆2萬僑胞到訪。記者游明煌／攝影
基隆史上第一次，國慶晚會今年移師基隆2萬僑胞到訪。記者游明煌／攝影

蔡英文總統上任後國慶晚會到各個城市舉辦，去年國慶晚會在桃園，前年在宜蘭，今年特別選定基隆，內政部次長陳宗彥和基隆市長林右昌今天共同宣布這項消息，陳宗彥說，因為基隆是一個特別的海港，受到疫情很大的影響，希望能帶動基隆的觀光，林右昌則指是基隆有史以來第一次，意義非凡。

林右昌今天宣布，今年國慶晚會將在基隆舉辦，地點可能在戶外，還在安排中，這是基隆有史以來的第一次，對基隆人來說是莫大的榮耀，也是展現基隆新風貌的機會。估計會有2萬僑胞到基隆，已安排各項遊程，讓僑胞有個難忘的基隆之旅。

內政部次長陳宗彥說，今天和市長一起宣布，10月9日晚上已選定基隆做為國慶晚會的地點，他身兼慶籌會秘書長，在今年2、3月時，市長有打電話給他，表達因為疫情基隆影很大，市長希望今年在考慮國慶晚會地點時，是否可以把基隆列為首選？

陳宗彥表示，他回市長，只要疫情可以緩和，國慶相關活動可以來辦理，當然要選擇基隆市。陳宗彥說明選基隆的理由，因為基隆是非常棒的海港，今年郵輪的狀況是非常大的影響，在疫情趨緩後，上周舉辦第一次慶籌會，正式確認基隆為國慶免會地點，後續慶籌會將和內政部、文化部、僑委會一起和市政府通力來合作，把遊客帶進來，到基隆口安心地去玩，基隆好玩的地方很多，希望能對基隆觀光有所幫助。

林右昌說，將會有很多歸國僑胞來基隆，基隆會準備好來歡迎，規畫多條參訪遊程和路線，當天的市況將空前，會故好迎賓的準備，這是疫情之後，基隆重啟再出發的機會，意義非凡。

陳宗彥指出，蔡總統上任後國慶晚會就到各個城市去，去年國慶晚會在桃園，前年在宜蘭，今年特別選基隆，是因為基隆是一個特別的海港，受到疫情很大的影響。僑胞就是從港口出發，從港口回來，來基隆有深層的意義。

基隆 國慶 疫情

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