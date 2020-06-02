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多個國家解封未納台灣 外交部：不影響我國解封的考量

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

多個國家宣布解封，首批開放清單都未將台灣納入；外交部今天表示，各國解封是否包括台灣，我國政府尊重各國的考量與做法，這不會影響我國政府對這些國家解封的考量。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，「邊境風險嚴管」是我國重要防疫政策，政府會兼顧國人的健康安全及國際旅行權益，也會根據全球及國內疫情的發展情況，評估與調整相關管制措施，以確保國人出入國境能不受國際疫情的影響。

歐江安說，各國解封是否包括台灣，我國政府尊重各國的自身考量與做法，不會影響我國政府對這些國家解封的考量，相信這些國家也會尊重台灣的考量與做法，中央流行疫情指揮中心會持續就全球及國內疫情情況作完整專業評估考量，外交部會根據指揮中心的評估跟相關國家持續討論最佳政策，再研議相互開放的時機。

歐江安說，台灣這次對於新冠肺炎的防疫表現受到國際社會的高度肯定，毋庸置疑。我國防疫成成果全球有目共睹，政府會和全體國人繼續全力以赴，確保國人的健康與安全。

疫情 外交部 新冠肺炎

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