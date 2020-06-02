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陳佩琪不適格？柯文哲臉書回應：不敢有「管」念頭

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天在臉書貼文表示，對於妻子陳佩琪，他不敢有「管」的念頭，非因PTT(怕太太)，而是這種觀念真的很迂腐。圖／擷取自柯文哲臉書
台北市長柯文哲今天在臉書貼文表示，對於妻子陳佩琪，他不敢有「管」的念頭，非因PTT(怕太太)，而是這種觀念真的很迂腐。圖／擷取自柯文哲臉書

台北巿長柯文哲妻子陳佩琪臉書嗆民進黨議員簡舒培，表示若簡舒培說她不適格當市長夫人，就請議員發文市長室，請柯文哲離婚？柯文哲今天則在臉書貼文表示，他根本不敢有「管」的念頭，不是因為PTT(怕太太)，而是這種觀念真的很迂腐。柯文哲說，適不適格當市長夫人，不是議員說了算。

柯也呼籲簡舒培，請尊重他的太太，因為每位女性都是獨立個體，陳佩琪的發言權與自主空間，不是議員或先生說了算。

柯文哲說，很多人勸他回家叫陳佩琪不要寫臉書了，說實話，他根本不敢有「管」的念頭，不是因為PTT(怕太太)，而是這種觀念真的很迂腐。叫某人回家管管太太，是把太太視為先生的附屬品，不准太太獨立思考、不准她說出心裡的話，言行都要以先生為「天」。

柯文哲說，陳佩琪念的書不比他少、賺的錢還比他多。過去30多年，他忙著工作，佩琪幾乎是一個人養大三個孩子。所以陳佩琪不只是柯文哲的太太，也是一位獨立的女性、是學有專精的小兒科醫生，她在臉書發表的意見，是基於她的醫療專業，應受到基本的尊重。

柯文哲說，台灣是有言論自由的成熟社會，陳佩琪當然可以發表個人意見，她的想法可以被討論，被批評，但不應該被帶進議會，作為政治攻防的題材。陳佩琪會這麼生氣，是因為她被議員批評「拉低市政團隊的成績」、還說「陳佩琪在市長配偶這個角色上完全不適格，嚴重影響台北市政府的形象」，把她基於醫療專業提出的見解與台北市政混為一談。

柯文哲說，「太太不是先生的附屬品」，做為台北市長，他尊重議員的問政權；做為陳佩琪的先生，他也要呼籲議員，尊重他的太太，每位女性都是獨立個體，陳的發言權與自主空間，不是議員或先生說了算。

陳佩琪 柯文哲 北市

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