希臘6月解封未納入台灣？外交部：因為台灣希臘無直航

希臘政府29日宣布，將於15日開放29個國家觀光客入境，國家名單中並未包括台灣；外交部發言人歐江安今天表示，台灣沒有納入是因為希臘開放是針對和希臘有直飛的國家，而台灣和希臘沒有直飛，因此並未納入，若國人要前往，必須轉機，而轉機的國家都是高風險國家，外交部仍列為紅色警戒，因此不建議國人前往。

希臘29日宣布，將於6月15日開放29個國家觀光客入境，這些國家包括德國、奧地利、丹麥、挪威、塞浦路斯、以色列、瑞士、日本、馬爾他、保加利亞、中國大陸、克羅埃西亞、澳洲、紐西蘭、北馬其頓、阿爾巴尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、黎巴嫩、立陶宛、匈牙利、南韓、塞爾維亞、蒙特尼哥羅、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克、捷克和芬蘭。

歐江安今天在外交部例行記者會上表示，台灣沒納入名單中是因為我國和希臘沒有直飛，需要轉機，希臘外交部5月30日也有進一步說明，表示相關的開放沒有針對國籍，也沒有針對哪一個國家特別限縮，是根據機場來源的作為標準。

歐江安說，從台灣到希臘需要轉機，而那些轉機的國家目前都還是高風險國家，若國人願意經過高風險國家轉機，也願意遵守相關防疫規定，還是可以入境希臘，不過因為那些是高風險國家，國人要自己評估，目前外交部仍將申根國家列為紅色警戒，因此不建議國人旅遊，也呼籲國人遵守相關旅遊警示，降低風險，有些轉機經過的高風險國家目前也沒有班機。

而中央流行疫情指揮中心日前表示，紐西蘭、越南疫情趨緩、控制良好，在商務解封部分是先解封的目標國。而我國邦交帛琉目前仍維持零確診，是否對這些國家解封，歐江安說，目前都還在內部討論跟規劃，等有進一步消息時會再向國人說明。