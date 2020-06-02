陳佩琪嗆議員叫柯離婚 柯文哲：我怎麼敢離婚？

台北巿長柯文哲妻子陳佩琪在臉書嗆民進黨議員簡舒培，表示若簡舒培說她不適格當市長夫人，就請議員發文市長室，請柯文哲離婚？台北市長柯文哲今天市政會議後受訪表示，「我怎麼敢離婚？」

對於簡舒培與陳佩琪的「舒琪大戰」，陳佩琪昨天晚上四度在臉書發文嗆簡舒培，不僅到北市議會議長陳錦祥臉書留言「議員公然羞辱市民」，深夜又發文表示，若簡舒培說她不適格當市長夫人，就請議員發文市長室，請柯文哲離婚？陳佩琪說，「會等議員說她不適格的原因，紅杏出牆？」

柯文哲今天被媒體問及，昨天是否與夫人吵架？柯文哲回「不會啦、不會啦」，至於陳佩琪是否有說什麼？柯則回答「夫人非常的沈默」，是否昨天睡沙發？陳佩琪有生氣嗎？柯則笑問：「她又寫什麼嗎？」至於是否認為議員發言適當？柯文哲則反問「你認為呢？」

不過對於陳佩琪要議員發文市長室請柯文哲離婚，柯文哲則回答「我怎麼敢離婚？」