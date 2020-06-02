小黨促臨時會處理華航、護照正名 民進黨：需審慎

時代力量、台灣基進立委陳柏惟喊話，力促臨時會處理華航、護照正名公決案。對此，民眾黨表態支持，但民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬回應，此事敏感，此事要與行政部門溝通，應審慎評估。

本屆第一會期已結束，民進黨團擬提案於六月下旬召開臨時會。分別提出華航、護照正名公決案的時代力量黨團總召邱顯智及台灣基進立委陳柏惟昨均表態，兩案均已過了一個月協商冷凍期，希望臨時會處理，不要再拖下去。

鄭運鵬上午受訪表示，臨時會處理考試院、監察院、NCC人事同意權案、農田水利會組織法與國民參審制度，是執政黨設定議題。他說，護照、華航改名案，大家都知道其中敏感度，需要長期規劃、國際溝通，還需要跟行政部門溝通。國人都知道這個案子的敏感度，需要審慎評估。鄭運鵬表示，民進黨團內部還沒有討論到公決案，但他個人認為，需要詢問行政部門的進度，他個人態度保留。

鄭運鵬表示，考量前瞻二期預算冷凍期6月16日期滿，黨團評估臨時會將在6月16日後開始，至少三個星期，會在7月底前處理完人事權。

民眾黨團總召賴香伶則說，台灣民眾黨一定會支持華航、護照正名案，台灣在防疫上對國際貢獻，以及國人對台灣認同上都很成熟，這部分一定會支持。賴香伶也提到，正規會期無法充分討論法案，包含立法委員行為法、港澳條例等，民眾黨也會提出在臨時會處理。