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交大學聯會發返鄉專車 高雄藍議員：經費誰贊助？

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨議員陳若翠（右起）、李亞築、王耀裕、陳麗娜質疑交大學聯會針對高雄學生推「返鄉陪媽媽專車」和現金補助的經費來源 。記者楊濡嘉／攝影
國民黨議員陳若翠（右起）、李亞築、王耀裕、陳麗娜質疑交大學聯會針對高雄學生推「返鄉陪媽媽專車」和現金補助的經費來源 。記者楊濡嘉／攝影

國立交通大學生聯合會在臉書貼文表示6月4、5兩天以「返鄉陪媽媽」為名提供「僅限設籍於高雄的同學搭乘」、「發車後直達高雄車站」的免費專車，還有領車票現金補助300元，國民黨高雄市議員今天上午質疑針對高雄市籍學生，是不是與罷韓有關、有針對性？是不是違反選舉罷免法？難道只有高雄市籍學生需要返鄉陪媽媽嗎？資金從那裡來、是誰贊助？

國民黨議員陳若翠、李亞築、王耀裕、陳麗娜今天在議會國民黨團開記者會，質疑交大學聯會的「返鄉陪媽媽專車」和現金補助，是不是把「罷免專車」包裝成「愛家專車」，見不得光？

議員表示，罷韓期間回高雄除了可以搭免費車，還可以領現金補助300元，交大學生每次返鄉都可以領嗎？如果只有罷韓期間、戶籍在高雄學生才能領，這沒有針對性嗎? 贈送超過30元的物品是一貫的查賄標準，現在贈送300元的現金車票補助款，真的沒有賄選之嫌？專車經費從哪裡來？如果是全體學生繳費，卻只針對高雄學生在罷韓期間開返鄉陪媽媽」專車，這樣公平嗎？交大學生在臉書質疑留「黨媽媽有指示」，是否真有此事，交大不該說明一下嗎？

對於交大學聯會的專車和車票補助，議員質疑，經費是誰贊助的？有無綠資介入？交大學聯會說，經費非學校提供、也不是學生繳納的學生會費，而是過去舉辦大型活動收到的贊助及自籌款；那麼是誰贊助的？為何不公開講出來？

議員呼籲交大學聯會應謹慎，別害同學誤蹈法網，因為「免費搭車、只有高雄人能搭、只在罷韓時發車」等事實，還有發300元現金，應該連法務部應該也無法裝死看不見；雖然有人辯稱沒說投票給哪一方，但大家都心知肚明，如果檢調真的追究起來，有無違法的認定只在一線之間；交大是高等學府，若學聯會「聰明反被聰明誤」而使得同學觸法，絕非社會所樂見，希望學聯會三思。

交大學聯會昨天已說明，經費非學校提供、也不是學生繳納的學生會費，是過去舉辦大型活動的贊助及自籌款。

交大 罷韓

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