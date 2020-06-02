快訊

川普手拿聖經教堂外拍照 主教震怒：我看了什麼

同志影視出頭天！疫情衝擊下 台灣OTT如何逆勢成長？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舒琪大戰 簡舒培問陳佩琪：站在中國這一邊？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲夫人陳佩琪問議員「為何說我不適格？紅杏出牆？」民進黨議員簡舒培今天受訪表示，這問題太Low了「干我何事？」記者林麗玉／攝影
柯文哲夫人陳佩琪問議員「為何說我不適格？紅杏出牆？」民進黨議員簡舒培今天受訪表示，這問題太Low了「干我何事？」記者林麗玉／攝影

台北巿長柯文哲妻子陳佩琪在臉書嗆民進黨議員簡舒培。繼昨晚到北市議會議長陳錦祥臉書留言，「議員公然羞辱市民」後，陳佩琪深夜又發文，若簡舒培說她不適格當市長夫人，就請議員發文市長室，請柯文哲離婚？陳佩琪說，「會等議員說她不適格的原因，紅杏出牆？」

簡舒培今天上午受訪表示，陳佩琪要她回應這問題，真的是太Low 了。簡舒培說，陳佩琪不知道議員在批評什麼事？竟用紅杏出牆、要叫她離婚等神邏輯回應，這是刻意轉移批評的焦點、刻意錯置概念，她也不需要再評論，對於陳佩琪問的紅杏出牆說？簡說，「干我何事？」

簡舒培也請陳佩琪不要太過情緒化，應該要好好想想，對於衛福部發文給WHO的示警信，為何陳佩琪見解與全世界，包括美國、德國、澳洲、日本都不一樣，但言論卻與中國、譚德塞的言論一樣，難道是幫中國講話，既然陳佩琪敢發這樣的言論，就不要怕被批評，監督。

簡舒培表示，陳佩琪因是市長柯文哲的配偶、非一般市民，所以其對外發言是民眾、議員監督對象之一。但令她訝異的是，陳佩琪竟到議長陳錦祥臉書要議長給她交代。

簡舒培說，陳佩琪的民主素養不足，難道陳佩琪不知道議長是議員選出來的，議員則是每個市民的代表，議長只是主持議事、但對每個議員沒有懲罰權力，陳佩琪應該要好好修修政治學的課，並補足民主素養，才不會貽笑大方。

先前日本首相安倍晉三夫人，曾在櫻花禁令之後還與友人到餐廳吃飯而受到撻伐，這代表的是民主國家政治人物、或民代配偶，都會受到嚴格監。

簡舒培提到，陳佩琪姑且不論順時中或逆時中，之前的示警信發言，就是打臉台灣的公衛專業，這也影響台灣形象，也會拉垮台北市政的形象，會被認為是站在中國這一面。柯文哲也應該好好想想，若陳佩琪沒有影響民調，就讓她繼續荒唐下去。

媒體問，是否「舒琪大戰」會持續？簡舒培說，她沒有要跟陳佩琪戰，是為了監督市政，若陳佩琪不是柯文哲的配偶，她也不會這樣監督，柯文哲與陳佩琪都應該好好想想，簡舒培提到，北佩琪南佳芬是台灣最為人所知的市長配偶，這兩人都很會利用自己的長處幫市長加分，但效果是正面、負面就不一定。

陳佩琪 柯文哲 日本

延伸閱讀

簡舒培質疑巿長夫人不適格 陳佩琪嗆：發文請柯離婚？

陳佩琪怒了！到北市議長臉書留言 批簡舒培侮辱市民

北市議員批拉低市政團隊表現 陳佩琪臉書反嗆

6月6日罷韓 柯文哲：2018選後就沒與韓國瑜聯絡

相關新聞

直轄市改制十年 改對了嗎？

2010年，台灣地方自治實施60年來最大變革：直轄市改制、縣市合併。當年，除了首都台北市不變，新北市、台中市、台南市、高雄市，單獨改制或合併升格；加上2014年桃園縣改制為桃園市，「六都」加16縣市的行政區域正式成形。

舒琪大戰 簡舒培問陳佩琪：站在中國這一邊？

台北巿長柯文哲妻子陳佩琪在臉書嗆民進黨議員簡舒培。繼昨晚到北市議會議長陳錦祥臉書留言，「議員公然羞辱市民」後，陳佩琪深夜...

民進黨徵召選基隆市長？蔡適應急消毒：不實傳聞

基隆市立委蔡適應今天發出新聞稿指出，針對今日有媒體報導，他已獲民進黨中央徵召選基隆市長一事，蔡適應澄清並非事實，對於有心...

聯手陳時中逼蘇貞昌一級開設？ 侯友宜：同心齊力而已

名嘴黃光芹新書中爆料，新北市長侯友宜曾與衛福部長陳時中聯手，在行政院會中向行政院長蘇貞昌表示，應立即一級開設中央流行疫情...

4千噸海巡艦命名暨擲瓶 蔡總統：讓世界看到守護國土決心

蔡英文總統上午在高雄主持海巡署委託台船公司製造的首艘4000噸級海巡艦的命名暨擲瓶下水典禮，並命名該艦為「嘉義」艦。蔡總...

簡舒培質疑巿長夫人不適格 陳佩琪嗆：發文請柯離婚？

民進黨議員簡舒培與台北巿長柯文哲妻子陳佩琪臉書互嗆。陳佩琪昨天深夜再度在臉書貼文說，「對不起，我搞錯了」。她說，簡議員說...

內鬥？享特權？陳明文之子請辭

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆今年對外「零」發言，享有首長級特權。陳冠廷昨向台北市長柯文哲口頭請辭，指...

AIT處長：台美關係是真朋友

外交部長吳釗燮、美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰昨舉行聯合記者會，共同慶祝「全球合...

陳佩琪怒了！到北市議長臉書留言 批簡舒培侮辱市民

民進黨議員簡舒培質疑，柯文哲妻子陳佩琪拉低市政團隊表現成績，相關發言對市政沒幫助。陳佩琪不僅在個人臉書貼文反嗆議員，市府...

童振源返台就職 台商機場歡送盼複製駐泰國經驗

前駐泰國代表童振源今天返台就任僑務委員會委員長，有數十位台商台僑到機場歡送童振源，他們希望童振源把駐泰期間的經驗複製到僑...

陳冠廷遭爆料享特權惹議 柯文哲︰他做得很好

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆料對外零發言、不用輪值晨會，還有專屬辦公室，享有市府特權；陳冠廷則在臉書...

【政治誤我30年3】徐中雄重砲：國民黨不改，台灣不會好

走跳政壇30年的徐中雄，退出政治後冷眼旁觀，不改犀利的重砲本色。徐中雄說，民進黨搞民粹害慘台灣，國民黨不大破大立，遲早像恐龍般滅絕；多年來體會到的「藍綠共識（公式） 」，雙方嘴巴整天都掛著台灣，但實際上就是藍綠互看不爽，不是相罵就是互相杯葛，那有什麼福國利民的合作空間。

熱門新聞

陳佩琪怒了！到北市議長臉書留言 批簡舒培侮辱市民

今增一例美國境外移入 五旬婦同機37人隔離中

遭爆料享特權！陳明文子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

治療新冠肺炎費用要多少？ 男出院後收到帳單「2500萬元」

現在怎看韓國瑜？ 柯文哲：百年難得一見政治奇才

口罩解禁 通路大戰 再貴也掃光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。