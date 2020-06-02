舒琪大戰 簡舒培問陳佩琪：站在中國這一邊？

台北巿長柯文哲妻子陳佩琪在臉書嗆民進黨議員簡舒培。繼昨晚到北市議會議長陳錦祥臉書留言，「議員公然羞辱市民」後，陳佩琪深夜又發文，若簡舒培說她不適格當市長夫人，就請議員發文市長室，請柯文哲離婚？陳佩琪說，「會等議員說她不適格的原因，紅杏出牆？」

簡舒培今天上午受訪表示，陳佩琪要她回應這問題，真的是太Low 了。簡舒培說，陳佩琪不知道議員在批評什麼事？竟用紅杏出牆、要叫她離婚等神邏輯回應，這是刻意轉移批評的焦點、刻意錯置概念，她也不需要再評論，對於陳佩琪問的紅杏出牆說？簡說，「干我何事？」

簡舒培也請陳佩琪不要太過情緒化，應該要好好想想，對於衛福部發文給WHO的示警信，為何陳佩琪見解與全世界，包括美國、德國、澳洲、日本都不一樣，但言論卻與中國、譚德塞的言論一樣，難道是幫中國講話，既然陳佩琪敢發這樣的言論，就不要怕被批評，監督。

簡舒培表示，陳佩琪因是市長柯文哲的配偶、非一般市民，所以其對外發言是民眾、議員監督對象之一。但令她訝異的是，陳佩琪竟到議長陳錦祥臉書要議長給她交代。

簡舒培說，陳佩琪的民主素養不足，難道陳佩琪不知道議長是議員選出來的，議員則是每個市民的代表，議長只是主持議事、但對每個議員沒有懲罰權力，陳佩琪應該要好好修修政治學的課，並補足民主素養，才不會貽笑大方。

先前日本首相安倍晉三夫人，曾在櫻花禁令之後還與友人到餐廳吃飯而受到撻伐，這代表的是民主國家政治人物、或民代配偶，都會受到嚴格監。

簡舒培提到，陳佩琪姑且不論順時中或逆時中，之前的示警信發言，就是打臉台灣的公衛專業，這也影響台灣形象，也會拉垮台北市政的形象，會被認為是站在中國這一面。柯文哲也應該好好想想，若陳佩琪沒有影響民調，就讓她繼續荒唐下去。

媒體問，是否「舒琪大戰」會持續？簡舒培說，她沒有要跟陳佩琪戰，是為了監督市政，若陳佩琪不是柯文哲的配偶，她也不會這樣監督，柯文哲與陳佩琪都應該好好想想，簡舒培提到，北佩琪南佳芬是台灣最為人所知的市長配偶，這兩人都很會利用自己的長處幫市長加分，但效果是正面、負面就不一定。