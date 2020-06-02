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4千噸海巡艦命名暨擲瓶 蔡總統：讓世界看到守護國土決心

聯合報 / 記者林敬殷/高雄即時報導
蔡英文總統上午在高雄主持海巡署委託台船公司製造的首艘4000噸級海巡艦的命名暨擲瓶下水典禮，與海洋委員會主委李仲威一同揭牌。記者林敬殷／攝影。
蔡英文總統上午在高雄主持海巡署委託台船公司製造的首艘4000噸級海巡艦的命名暨擲瓶下水典禮，與海洋委員會主委李仲威一同揭牌。記者林敬殷／攝影。

蔡英文總統上午在高雄主持海巡署委託台船公司製造的首艘4000噸級海巡艦的命名暨擲瓶下水典禮，並命名該艦為「嘉義」艦。蔡總統致詞時表示，台灣不僅讓世界看到守護國土的決心，更讓國內造船產業，走出全球的產業低潮，培養自己的人才，為台灣的造船業帶來新的曙光。

嘉義艦是海巡首艘4000噸巡防艦，全長125公尺，船寬16.5公尺，噸位雖然號稱4000噸，滿水位有5010噸，續航力有1萬海哩，船艦配備鎮海火箭彈及20機砲，另外還設有負壓隔離病房、負壓隔離罩（艙），醫療能量相當於一間野戰醫院，戰時可以撤除武器裝播，改為醫療救援船艦，或用於國際人道救援行動，艦上可起降空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機。

今天出席典禮的貴賓包括行政院副院長陳其邁、國防部長嚴德發、海洋委員會主委李仲威、海巡署長陳國恩、國安會秘書長顧立雄、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌台船公司董事長鄭文隆等人。由於命名為嘉義艦，因此，今天除了高雄在地立委劉世芳等人之外，還邀請嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副院長吳容輝及嘉義縣市立委陳明文、王美惠。

蔡總統表示，守護藍色國土，巡弋八方海疆是海巡弟兄姊妹每一天的日常。我們有優秀的海巡人員，當然也要有精良的裝備，才能相輔相成，讓保家衛國的力量更加堅實。從她上任以來，就開始積極推動國艦國造，全力支持籌建海巡艦艇發展計畫，打造更新、更快速的海巡艦艇，讓海巡弟兄姊妹執勤時，能更加安全。

蔡總統說，雖然在過程當中面臨許多挑戰和困難，但都一樣一樣逐一克服。台灣不僅讓世界看到我們守護國土的決心，更讓國內造船產業，走出全球的產業低潮，培養我們自己的人才，為台灣的造船業帶來新的曙光。

蔡總統表示，一個計畫的推動，背後一定有一群默默流汗付出的工作夥伴。這四年來，在國內造船業的努力之下，我們的計畫期程都已順利執行，在這裡，我要感謝所有的參與人員，大家辛苦了。

蔡總統說，今天下水的嘉義艦，也開創了兩個新的里程碑。第一，這艘四千噸級的巡防艦，不僅是和傳奇級巡防艦的設計廠商，進行國際合作的成功案例，也是現役及建造中海巡艦的最大型船隻，可說是為海巡帶來更堅強的力量。第二，嘉義艦，除了具有平戰轉換的功能，艦艇上也有手術室，以及負壓隔離病房等醫療功能的艙間，也能為台灣海上醫療救護能量，寫下嶄新的一頁。

蔡總統表示，未來有了嘉義艦的投入，一定能讓海巡兄弟姊妹如虎添翼，在執行查緝走私、巡弋海疆，或者是協助救援的任務上，更能順利安全。

海巡署 嘉義 黑鷹直升機

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