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簡舒培質疑巿長夫人不適格 陳佩琪嗆：發文請柯離婚？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲妻子陳佩琪再度在臉書嗆，「請簡議員發文市長室，請市長離婚？還是市長不離婚就罷免柯？」本報資料照片
台北市長柯文哲妻子陳佩琪再度在臉書嗆，「請簡議員發文市長室，請市長離婚？還是市長不離婚就罷免柯？」本報資料照片

民進黨議員簡舒培與台北巿長柯文哲妻子陳佩琪臉書互嗆。陳佩琪昨天深夜再度在臉書貼文說，「對不起，我搞錯了」。她說，簡議員說不是針對她以醫生身分發文，而是說她不適格當市長夫人。陳佩琪再嗆，請簡舒培這次要發文市長室，請市長離婚？還是市長不離婚就罷免柯？

陳佩琪還提出陳年往事，問簡舒培「記得妳幾年前發文到聯醫公關室，問為什麼公益活動都請陳佩琪，而沒請郝市長夫人？」陳說， 「現在更進一步要市長跟我離婚？」

陳佩琪的最新臉書貼文一出，也吸引許多網友留言支持，甚至陳佩琪也在自己的貼文底下留言再嗆，「我當醫生這麼久， 幾個晚上不睡覺都活得好好的， 等簡議員說明我不適格的原因， 我紅杏出牆？」陳也嗆，「又開始扯賣台舔中 所以不適格？」「又扯賣台舔中 不能有一點新意嗎？」

台北市長柯文哲昨天赴北市議會總質詢，簡舒培質詢時提到，陳佩琪的發言拉低市政團隊表現成績，對市政沒幫助。陳佩琪不僅在個人臉書貼文嗆議員，更到北市議會議長陳錦祥臉書留言，「議員在議會殿堂上公然羞辱市民，請問議長我有何管道伸張自己權力？」

簡舒培留言回擊，表示陳佩琪與柯文哲一樣，很愛轉移焦點，她質疑的是市長夫人不適格，沒有質疑陳佩琪的醫師工作。

結果陳佩琪昨天深夜再度在臉書回嗆，「請議員這次要發文市長室，請市長離婚？還是市長不離婚就罷免柯？」

陳佩琪 離婚 柯文哲

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