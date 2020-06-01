他珍藏國內曾經有過的8家晚報 讓人驚呼「沒見過」

台灣曾經出現過幾種晚報？4種、6種、8種？宜蘭有位退休的資深媒體人嗜好集報，隨著聯合晚報今天停刊，他把多年珍藏的8種晚報、9種版型，一字排開拍照後貼上臉書，很多年輕人甚至就連中年人都沒聽過，驚訝原來以前晚報有這麼大的消費市場。

資深媒體人林德基說，現今台灣報業市場上，最後一份、也是唯一僅存的晚報《聯合晚報》從2020年6月2日起停刊，今天最後一份報紙出刊後，將正式畫下句點，這也代表著「台灣的晚報市場，也將全面絕跡」。

他從年輕至今就喜歡收集報紙，手邊收藏的晚報除了明天要停刊的聯合晚報以外，還包括新聞晚報、中國晚報、民族晚報、大華晚報、自立晚報、中時晚報，以及也是下午出刊的勁爆，其中自立晚報原本是直式編排，後來改成橫式編排，這兩種版型他都有，早年的報紙是黑白印刷，後來才改成彩色。

很多晚報根本沒聽過，也有人當過大華晚報記者，在臉書底下留言感慨良深。張姓讀者說，國內之所以會有這麼多晚報，因以前沒有網路，股票族為了解行情，通常都會買晚報當成分析參考；但自從上網看盤越來越方便，股票族不必再依賴晚報，以至於幾年前大華晚報、自立晚報停刊，中時晚報也接著停刊，「聯合晚報算是撐最久的，很不容易了」。