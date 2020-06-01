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陳時中侯友宜聯手逼一級開設？ 指揮中心發新聞稿澄清

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
名嘴指出陳時中與行政院聯手逼指揮中心一級開設。記者楊雅棠／攝影
名嘴指出陳時中與行政院聯手逼指揮中心一級開設。記者楊雅棠／攝影

有名嘴出書以指揮官陳時中為主角撰寫成書，並在自己臉書上透露，新北市長侯友宜的音檔指出，陳時中與侯友宜聯手逼指揮中心一級開設。對此，中央流行疫情指揮中心晚間發表澄清稿表示，一級開設皆為配合疫情狀況依規劃升級。

名嘴透露新書內容，指侯友宜每次見到陳時中都會提議，中央流行疫情指揮中心必須一級開放，儘管陳時中都會回答「有啦！有啦！」但當侯友宜重申，這已不是陳時中一個人或一個部會的事情，行政院也有責任，「要叫後面的長官出來扛！」陳時中便不說話。

因此侯友宜當時於行政院會時向蘇貞昌表示，認為應該一級開設，不能再等，不然陳時中擋不住，蘇在聽完後起初不說話，後來便點名陳時中，陳則回答，「現在視同社區感染，要一級開設」，而讓蘇貞昌不得不裁示一級開設，但指揮官繼續由陳時中擔任。

晚間中央流行疫情指揮中心鄭重澄清，一級開設是鑑於當時國際疫情緊急，且國內已有零星社區感染案例，為因應疫情發展之超前布署工作，需積極統合各種資源、設備及人員，統一指揮督導及協調各級政府機關、民間團體與各類組織執行防疫工作。

加上原已與行政院預先商討，立法院2月25日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」後，總統發布生效時，規劃將指揮中心由二級提升為一級，並非媒體報導所謂遭受壓力才決定開設。

指揮中心表示，該報導中所引述之內容與事實不符，更呼籲，疫情防治工作需中央與地方同心協力，全力防疫、紓困及振興，才能度過難關。

陳時中 疫情 侯友宜

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