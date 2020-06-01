快訊

【土博士悲歌1】台大博士連丟7履歷全摃 還有人流浪15年

陳冠廷遭爆料享特權惹議 柯文哲︰他做得很好

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
市長柯文哲今天下午赴市議會總質詢。記者張世杰／攝影
市長柯文哲今天下午赴市議會總質詢。記者張世杰／攝影

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆料對外零發言、不用輪值晨會，還有專屬辦公室，享有市府特權；陳冠廷則在臉書表示，他已向市長柯文哲請辭，北市政府副發言人戴于文表示，柯市長相當肯定陳冠廷任職至今的表現，在市長與陳冠廷懇談後，市長予與慰留。

市長柯文哲今天下午赴市議會總質詢，民進黨市議員許淑華表示，陳冠廷在臉書貼文，指在市府做哪些事、國際外交願景等，這麼努力認真的人，卻因為內鬥文化，就把陳冠廷趕走。

柯文哲表示，當什麼發言人、副發言人，都沒多領薪水，那只是一個title，每人有每人負責，例如發言人周竹台處理外國使節等。

許淑華追問，但這種放話文化對嗎？陳冠廷在臉書上表達，不喜歡放話文化，並詢問柯文哲，陳冠廷做的好不好？柯文哲回說「當然做得很好」，並提到發言人不一定每天堵賣，他也跟陳冠廷說，媒體隨便寫一篇就受到干擾，「我早就鬱鬱而終」，不要因為一篇新聞，就烏煙瘴氣。

柯文哲 許淑華 民進黨

延伸閱讀

北市議員批放話文化 柯文哲：陳冠廷表現佳

6月6日罷韓 柯文哲：2018選後就沒與韓國瑜聯絡

議員轟柯文哲滿意度年年下滑 無心市政吃碗內看碗外

若罷韓成功邀韓國瑜任副主席？ 柯文哲笑：想太多了

相關新聞

陳冠廷遭爆料享特權惹議 柯文哲︰他做得很好

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆料對外零發言、不用輪值晨會，還有專屬辦公室，享有市府特權；陳冠廷則在臉書...

【政治誤我30年3】徐中雄重砲：國民黨不改，台灣不會好

走跳政壇30年的徐中雄，退出政治後冷眼旁觀，不改犀利的重砲本色。徐中雄說，民進黨搞民粹害慘台灣，國民黨不大破大立，遲早像恐龍般滅絕；多年來體會到的「藍綠共識（公式） 」，雙方嘴巴整天都掛著台灣，但實際上就是藍綠互看不爽，不是相罵就是互相杯葛，那有什麼福國利民的合作空間。

北市議員批拉低市政團隊表現 陳佩琪臉書反嗆

民進黨議員簡舒培質疑，柯文哲妻子陳佩琪在拉低市政團隊的表現成績，相關發言對市政沒有幫助。陳佩琪稍晚也在臉書貼文反嗆，請問...

議員轟柯文哲滿意度年年下滑 無心市政吃碗內看碗外

台北市長柯文哲今天赴台北市議會總質詢，民進黨議員簡舒培質疑，柯文哲「無心市政」、「吃碗內看碗外」，市長滿意度一路下滑。

陳佩琪說陳時中硬拗 柯文哲：又不能叫陳佩琪不講話

台北市長柯文哲今天赴台北市議會總質詢，對於妻子陳佩琪昨天在臉書貼文，表示日前陳時中與WHO示警電郵風波，陳佩琪說，她認為...

砸7000萬辦台北燈節滿意度創新低 柯文哲坦承檢討

台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，民進黨市議員許淑華指出，2019台北燈節被酸史上最爛燈節，她幫忙平反一下，其實今年的2...

遭爆料享特權！陳明文子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆料對外零發言、不用輪值晨會，還有專屬辦公室，打算成立新創辦公室等，享有市...

被侯友宜逼疫情指揮中心一級開設？ 政院：與事實有出入

資深媒體人黃光芹日前以中央流行指揮中心指揮官陳時中為主角撰寫成書，並在臉書上透露，新北市長侯友宜曾與陳時中聯手，逼指揮中...

民調滿意度慘墊底 柯文哲：台北市民的要求很高

《遠見雜誌》最新民調，高雄市長韓國瑜因罷免案而不列入，在全台21縣市長施政滿意度中，新北市長侯友宜以87.1％位居第一，...

全球合作暨訓練架構（GCTF）5週年 台美日發表聯合聲明

外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰上午在外交部舉行聯合...

憲改最新民調 5至6成民眾反對廢除考、監兩院

蔡總統520就職演說拋修憲話題。根據TVBS公布民調，將投票年齡由20歲下修至18歲，有42%民眾表示贊成，略低於表示不...

觀察站／解封吧 在野黨還在溫良恭儉讓？

新國會第一會期結束，看似朝野平和，但隨著臨時會即將展開，真正的戰場才要開始。尤其臨時會預計處理NCC、監察院和考試院的人...

熱門新聞

聯合晚報自6月2日起停刊

綠今開記者會衝刺罷韓投票 孫大千諷：連演都懶得演了

今增一例美國境外移入 五旬婦同機37人隔離中

美國中西部暴動頻傳 外交部調整紅色旅遊警示

韓陣營定調「五不做」 韓國瑜不會對罷免結果公開談話

治療新冠肺炎費用要多少？ 男出院後收到帳單「2500萬元」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。