陳冠廷遭爆料享特權惹議 柯文哲︰他做得很好

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆料對外零發言、不用輪值晨會，還有專屬辦公室，享有市府特權；陳冠廷則在臉書表示，他已向市長柯文哲請辭，北市政府副發言人戴于文表示，柯市長相當肯定陳冠廷任職至今的表現，在市長與陳冠廷懇談後，市長予與慰留。

市長柯文哲今天下午赴市議會總質詢，民進黨市議員許淑華表示，陳冠廷在臉書貼文，指在市府做哪些事、國際外交願景等，這麼努力認真的人，卻因為內鬥文化，就把陳冠廷趕走。

柯文哲表示，當什麼發言人、副發言人，都沒多領薪水，那只是一個title，每人有每人負責，例如發言人周竹台處理外國使節等。

許淑華追問，但這種放話文化對嗎？陳冠廷在臉書上表達，不喜歡放話文化，並詢問柯文哲，陳冠廷做的好不好？柯文哲回說「當然做得很好」，並提到發言人不一定每天堵賣，他也跟陳冠廷說，媒體隨便寫一篇就受到干擾，「我早就鬱鬱而終」，不要因為一篇新聞，就烏煙瘴氣。