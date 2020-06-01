北市議員批拉低市政團隊表現 陳佩琪臉書反嗆

民進黨議員簡舒培質疑，柯文哲妻子陳佩琪在拉低市政團隊的表現成績，相關發言對市政沒有幫助。陳佩琪稍晚也在臉書貼文反嗆，請問簡議員，市府花多少錢，請她在市府擔任什麼職位？她的言論跟市府有什麼關係？

台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，民進黨議員簡舒培針對柯文哲妻子陳佩琪，日前在臉書貼文逆時中，表示台灣警告世衛實在牽強一事，簡舒培說，陳佩琪在拉低市政團隊的表現成績。陳佩琪也在臉書貼文反嗆，難道聯醫的醫師不准對外發表言論？ 或是她的言論有錯誤之處？請議員或議會行文給總院院長和人評會，請總院FIRE(開除)掉她。

陳佩琪說，她在聯醫有公務員薪水，本身是高考及格的公務員醫師，請問簡議員，市府花多少錢，請她在市府擔任什麼職位？她的言論跟市府有什麼關係？陳佩琪說，若說聯醫是歸北市府管，就請議員或議會行文給總院院長和人評會，請總院FIRE(開除)掉她。

陳佩琪說，若開除她通過了，她不會說一句，也不會再議 ，立刻By議員指令打包走人。