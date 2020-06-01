北市議員批放話文化 柯文哲：陳冠廷表現佳

台北市副發言人陳冠廷請辭。民進黨台北市議員許淑華直批台北市政府未明訂發言人KPI制度，任由放話文化逼人走；台北市長柯文哲說，陳冠廷做得很好，認為勿因媒體報導受干擾。

台北市議會下午進行市政總質詢，許淑華指出，北市府相關發言人的人事任用部分，向來讓外界觀感不好，日前提出希望北市府能訂定副發言人關鍵績效指標（KPI）的工作檢討和依循，迄今仍未訂定，且台北市副市長黃珊珊認為不應用KPI處理，質疑北市府用「放話文化」處理方式逼人辭職。

許淑華指出，陳冠廷已對外表示請辭，也在個人臉書發文說出其任職北市府期間的工作內容，和對北市府國際外交的願景。

她認為，北市府3名副發言人分工清楚，卻不訂定KPI，如今卻將陳冠廷趕走，經日前調閱北市府相關發言人工作資料發現，均只有口頭報告且無實際會議紀錄，但唯有陳冠廷提供報告，明載其依柯文哲指示所做的國際資料蒐集和專案研究報告內容。

許淑華說，但陳冠廷被媒體報導他提案創新辦公室，一事無成且不適任，就被放話逼走，這是否為北市府內部放話逼人走。

她說，北市府未明確指出陳冠廷不適任的條件，且縱容下屬做無謂指責，柯文哲應檢討內部放話文化，否則知道問題卻不解決，也不願意面對內部鬥爭，相信北市府留不住好的人才。

柯文哲答詢表示，北市府發言人和副發言人多是掛名職稱但未領薪水，認為陳冠廷當然做得很好，且本來就是處理國際事務，自己也告訴陳冠廷勿受媒體報導干擾，媒體有時就是言過其實，不要為一篇新聞而搞得烏煙瘴氣，否則他自己早就抑鬱而終了。

對於議員所批內部放話文化，柯文哲說，「內部是誰，我也不曉得」，認為如今台灣媒體太多了，現在管理學也不用KPI方式了，每個長官其實都知道下屬的工作內容。

陳冠廷今天在臉書表示，今早他報告提案創新辦公室一事，卻仍有黨政人士將內部討論外部化，並且散布錯誤資訊；台北市副發言人戴于文說，有媒體報導陳冠廷濫用特權，而陳不接受放話文化，儘管要打擊北市府，也不該如此，所以中午口頭請辭，柯文哲懇談後慰留。