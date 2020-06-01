快訊

疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

統一超商全台門市搶購口罩 2萬5000盒十五分鐘售光

北市議員批放話文化 柯文哲：陳冠廷表現佳

中央社 / 台北1日電

北市副發言人陳冠廷請辭。民進黨台北市議員許淑華直批台北市政府未明訂發言人KPI制度，任由放話文化逼人走；台北市長柯文哲說，陳冠廷做得很好，認為勿因媒體報導受干擾。

台北市議會下午進行市政總質詢，許淑華指出，北市府相關發言人的人事任用部分，向來讓外界觀感不好，日前提出希望北市府能訂定副發言人關鍵績效指標（KPI）的工作檢討和依循，迄今仍未訂定，且台北市副市長黃珊珊認為不應用KPI處理，質疑北市府用「放話文化」處理方式逼人辭職。

許淑華指出，陳冠廷已對外表示請辭，也在個人臉書發文說出其任職北市府期間的工作內容，和對北市府國際外交的願景。

她認為，北市府3名副發言人分工清楚，卻不訂定KPI，如今卻將陳冠廷趕走，經日前調閱北市府相關發言人工作資料發現，均只有口頭報告且無實際會議紀錄，但唯有陳冠廷提供報告，明載其依柯文哲指示所做的國際資料蒐集和專案研究報告內容。

許淑華說，但陳冠廷被媒體報導他提案創新辦公室，一事無成且不適任，就被放話逼走，這是否為北市府內部放話逼人走。

她說，北市府未明確指出陳冠廷不適任的條件，且縱容下屬做無謂指責，柯文哲應檢討內部放話文化，否則知道問題卻不解決，也不願意面對內部鬥爭，相信北市府留不住好的人才。

柯文哲答詢表示，北市府發言人和副發言人多是掛名職稱但未領薪水，認為陳冠廷當然做得很好，且本來就是處理國際事務，自己也告訴陳冠廷勿受媒體報導干擾，媒體有時就是言過其實，不要為一篇新聞而搞得烏煙瘴氣，否則他自己早就抑鬱而終了。

對於議員所批內部放話文化，柯文哲說，「內部是誰，我也不曉得」，認為如今台灣媒體太多了，現在管理學也不用KPI方式了，每個長官其實都知道下屬的工作內容。

陳冠廷今天在臉書表示，今早他報告提案創新辦公室一事，卻仍有黨政人士將內部討論外部化，並且散布錯誤資訊；台北市副發言人戴于文說，有媒體報導陳冠廷濫用特權，而陳不接受放話文化，儘管要打擊北市府，也不該如此，所以中午口頭請辭，柯文哲懇談後慰留。

北市 柯文哲 許淑華

延伸閱讀

6月6日罷韓 柯文哲：2018選後就沒與韓國瑜聯絡

議員轟柯文哲滿意度年年下滑 無心市政吃碗內看碗外

陳佩琪說陳時中硬拗 柯文哲：又不能叫陳佩琪不講話

若罷韓成功邀韓國瑜任副主席？ 柯文哲笑：想太多了

相關新聞

砸7000萬辦台北燈節滿意度創新低 柯文哲坦承檢討

台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，民進黨市議員許淑華指出，2019台北燈節被酸史上最爛燈節，她幫忙平反一下，其實今年的2...

遭爆料享特權！陳明文子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆料對外零發言、不用輪值晨會，還有專屬辦公室，打算成立新創辦公室等，享有市...

協助推動罷韓 趙天麟：會發104萬催票簡訊

罷韓投票6月6日舉行，新科民進黨高雄市黨部主委趙天麟今說，民進黨黨公職將協助104萬通催票簡訊或Line，寄5萬封信件給...

議員轟柯文哲滿意度年年下滑 無心市政吃碗內看碗外

台北市長柯文哲今天赴台北市議會總質詢，民進黨議員簡舒培質疑，柯文哲「無心市政」、「吃碗內看碗外」，市長滿意度一路下滑。

陳佩琪說陳時中硬拗 柯文哲：又不能叫陳佩琪不講話

台北市長柯文哲今天赴台北市議會總質詢，對於妻子陳佩琪昨天在臉書貼文，表示日前陳時中與WHO示警電郵風波，陳佩琪說，她認為...

被侯友宜逼疫情指揮中心一級開設？ 政院：與事實有出入

資深媒體人黃光芹日前以中央流行指揮中心指揮官陳時中為主角撰寫成書，並在臉書上透露，新北市長侯友宜曾與陳時中聯手，逼指揮中...

民調滿意度慘墊底 柯文哲：台北市民的要求很高

《遠見雜誌》最新民調，高雄市長韓國瑜因罷免案而不列入，在全台21縣市長施政滿意度中，新北市長侯友宜以87.1％位居第一，...

全球合作暨訓練架構（GCTF）5週年 台美日發表聯合聲明

外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰上午在外交部舉行聯合...

憲改最新民調 5至6成民眾反對廢除考、監兩院

蔡總統520就職演說拋修憲話題。根據TVBS公布民調，將投票年齡由20歲下修至18歲，有42%民眾表示贊成，略低於表示不...

觀察站／解封吧 在野黨還在溫良恭儉讓？

新國會第一會期結束，看似朝野平和，但隨著臨時會即將展開，真正的戰場才要開始。尤其臨時會預計處理NCC、監察院和考試院的人...

立院臨時會／人事案 最大爆點

立法院預計六月下旬舉行臨時會，處理三大人事案，包括監察院、考試院及國家通訊傳播委員會委員提名名單。

立院臨時會／前瞻預算 爭議多

立法院預計6月中下旬舉行臨時會，將處理前瞻二期預算，續編4200億元。對此，民進黨立院黨團希望盡快處理，認為「頭已經洗下...

熱門新聞

聯合晚報自6月2日起停刊

綠今開記者會衝刺罷韓投票 孫大千諷：連演都懶得演了

今增一例美國境外移入 五旬婦同機37人隔離中

罷韓「三山」最終場 鳳山衛武營黃絲帶飄揚

美國中西部暴動頻傳 外交部調整紅色旅遊警示

韓陣營定調「五不做」 韓國瑜不會對罷免結果公開談話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。