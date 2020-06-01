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交大「陪媽媽專車」限高雄籍學生 被質疑假返鄉真罷韓

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
交大學聯會今天在臉書發布訊息，預計於6月4日、5日，針對「設籍於高雄的學生」提供「返鄉陪媽媽」專車，單程只要300元，可從交大直達高雄車站。但因周末（6月6日）為高雄市長韓國瑜罷免案，時機敏感且補助對象僅限高雄籍學生，引發網友質疑是「返鄉專車」包裝的「罷韓專車」。圖／取自交大學聯會官網
交大學聯會今天在臉書發布訊息，預計於6月4日、5日，針對「設籍於高雄的學生」提供「返鄉陪媽媽」專車，單程只要300元，可從交大直達高雄車站。但因周末（6月6日）為高雄市長韓國瑜罷免案，時機敏感且補助對象僅限高雄籍學生，引發網友質疑是「返鄉專車」包裝的「罷韓專車」。圖／取自交大學聯會官網

交大學聯會今天在臉書發布訊息，預計於6月4日、5日，針對設籍於高雄的學生提供「返鄉陪媽媽」專車，單程只要300元，可從交大直達高雄車站。因本周末（6月6日）為高雄市長韓國瑜罷免案投票日，補助對象又僅限高雄籍學生，網友質疑是此專車是假返鄉真罷韓。

交大學聯會在臉書貼文指出，周末適逢交大畢業典禮與期末考前夕，該會倡議「三不五時、愛要及時、開口說愛、讓愛遠傳」，盼學生不分年級、年齡，可多回家陪伴家人，推出「返鄉陪媽媽專車」且給予車票現金補助。

此「陪媽媽專車」限設籍於高雄的同學搭乘，搭車時也須出示學生證及身分證，發車後直達高雄車站。目前專車正在報名階段，交大學聯會表示，目前每車次共40人，若報名狀況踴躍，將考慮增班，預計明天深夜截止報名。

搭乘「陪媽媽專車」的學生，不收費，且中低收入戶學生、身心障礙學生或特殊境遇家庭子女可優先搭乘。如果沒有搭專車，但設籍於高雄的學生有搭車返鄉，出示學生證、身分證、訂票紀錄，可領取現金300元，有50個名額。

返鄉專車公布後引發網友正反評論。有網友表示，「這禮拜回家抱抱老媽」、「回家當孝子」；也有網友表示，專車以「返鄉陪媽媽」為訴求，卻僅限設籍於「高雄」的學生可搭乘，質疑「是只有高雄的同學有媽媽是嗎？」並被懷疑是「罷韓專車」。

有網友留言反問，「為了鼓勵投票還是返鄉探親？」、「罷韓專車還扯什麼媽媽」；但也有網友認為，「怎麼知道搭車的人不是回去投否定票」，不一定搭車者就是要「罷韓」。也有網友認為，交大學聯會可以「讓學生關心政治的角度出發就行」，不必硬要包裝成返鄉愛家專車。

對此，交大校方則回應，此「陪媽媽專車」並非校方補助款，經費來自交大學聯會舉辦活動的收入。

交大

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