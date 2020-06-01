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砸7000萬辦台北燈節滿意度創新低 柯文哲坦承檢討

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢。記者張世杰／攝影

北市柯文哲今天赴市議會總質詢，民進黨市議員許淑華指出，2019台北燈節被酸史上最爛燈節，她幫忙平反一下，其實今年的2020台北燈節才最爛，滿意度僅2成8，創下近年最爛，柯文哲聽聞後坦言，今年戰略有錯、採用雙主場，是他決定的，內部已有檢討。

民進黨市議員許淑華質詢表示，2019台北燈節被酸史上最爛燈節，當時柯文哲在臉書反擊，指大家自有公斷，她現在幫忙平反一下，其實2019台北燈節的滿意度仍有4成，柯文哲則自估2016台北燈節最爛，因為有主燈「葫蘆猴」事件。

不過，許淑華拿出台北市研考會的資料，指今年的2020台北燈節才最爛，滿意度才2成8，竟然花了7100萬元的預算，這都是人民納稅錢，花這麼多錢，滿意度又這麼低，要不要懺悔？

柯文哲坦言，今年台北燈節是戰略錯誤，因為有2個主燈區，台北市還是勇於創新，但下雨又疫情，運氣真的爛，內部有檢討報告，會再修正，明年應該僅1個主燈區，他也不贊成增加公務預算，會企業募款。

柯文哲 許淑華 北市

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