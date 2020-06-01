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遭爆享特權！陳明文之子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

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遭爆料享特權！陳明文子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府副發言人陳冠廷，遭爆料享特權。陳冠廷下午在臉書表示，他已向市長柯文哲請辭，並稱有黨政人士將內部討論外部化，散布錯誤資訊。記者林麗玉／攝影
北市府副發言人陳冠廷，遭爆料享特權。陳冠廷下午在臉書表示，他已向市長柯文哲請辭，並稱有黨政人士將內部討論外部化，散布錯誤資訊。記者林麗玉／攝影

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆料對外零發言、不用輪值晨會，還有專屬辦公室，打算成立新創辦公室等，享有市府特權。陳冠廷今天上午表示，他到市府是要做不一樣的事，並嗆「覆誦別人的話才算發言？」下午陳冠廷則在臉書表示，他已向市長柯文哲請辭，並稱有黨政人士將內部討論外部化，散布錯誤資訊。

對於陳冠廷在臉書發文請辭一案，北市政府副發言人戴于文表示，因今日媒體報導內容，陳冠廷認為不接受放話文化，打擊市府不應如此，因此於今天中午口頭請辭。戴表示，柯市長相當肯定陳冠廷任職至今的表現，在市長與陳冠廷懇談後，市長予與慰留，並勉勵陳冠廷繼續為臺北打拚。

陳冠廷今天下午在臉書表示，今天早上，他跟大家報告希望提案創新辦公室，以及其沒有成案，沒有預算，但還是有黨政人士將內部討論外部化，並且散佈錯誤資訊情事。

陳冠廷說，他非常感謝柯文哲給予這麼大機會，幫市府加強國際交流，並且￼讓他嘗試各種不同方法，去增進公共政策品質。陳說，過去兩年，他與各國辦公室，商會，建立更加緊密的聯繫，並與英美澳紐各國大專院校，建立更強的交流。

陳冠廷提到，他與朋友伙伴的合作關係，在他離職之後，依然存在。他相信市長，未來一定有機會能夠將創新、國際交流的理念，分享給世界。陳說，在這個基礎之下，希望市府能夠走得更遠，台北市身為首都，必定能夠扮演更重大的角色。北市府相信改變、持續改變。

北市 柯文哲 民進黨

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