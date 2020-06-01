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被侯友宜逼疫情指揮中心一級開設？ 政院：與事實有出入

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供

資深媒體人黃光芹日前以中央流行指揮中心指揮官陳時中為主角撰寫成書，並在臉書上透露，新北市長侯友宜曾與陳時中聯手，逼指揮中心一級開設。行政院發言人丁怡銘表示，這與事實有出入，沒有被誰逼出一級開設的想像。

黃光芹在臉書上透露新書「戰疫：鐵人部長陳時中與台灣抗疫英雄們」中的內容，指侯友宜每次見到陳時中都會提議，中央流行疫情指揮中心必須一級開放，儘管陳時中都會回答，有啦！有啦！但當侯友宜重申，這已不是陳時中一個人或一個部會的事情，行政院也有責任，要叫後面的長官出來扛！他便不說話了。

黃光芹的書中指出，儘管侯友宜不斷將一級開設掛在嘴邊，但行政院卻無動於衷，這讓他火大到跑去參加行政院會，行政院長蘇貞昌知道，他每次去一定會發言，因此以前在報告結束後都會問詢問現場，有沒有意見，但當天蘇貞昌在交通部報告完後直接跳下一個主題，而等到衛福部報告完，蘇直接結束，讓他措手不及，趕緊舉手發問。

當蘇貞昌看到侯友宜舉手後，便詢問有什麼事情，侯友宜則表示，他認為現在應該一級開設，不能再等，不然陳時中擋不住，蘇在聽完後起初不說話，後來便點名陳時中，陳則回答，他認為現在視同社區感染，要一級開設，這讓蘇貞昌不得不裁示，陳部長建議一級開設就一級開設，但指揮官繼續由陳時中擔任。

侯友宜透露，蘇貞昌刻意避開他，沒有關係，反正那天他幫陳時中解決了實質問題，且此段對話他全程錄音，帶子還保存著。

不過，丁怡銘對此表示，與事實有出入，並強調一級開設是蘇揆和陳時中在院會前就決策的事情，許多部會幕僚都與會，院長的裁示稿還已事先準備好相關內容，院長當天也照稿宣讀，宣布成立一級指揮中心，絕無所謂被誰逼出一級開設的想像。

他表示，相關昧於事實的政治操作由來已久，希望外界不要再以訛傳訛。

陳時中 侯友宜 行政院

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