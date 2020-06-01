全球合作暨訓練架構（GCTF）5週年 台美日發表聯合聲明

外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰上午在外交部舉行聯合記者會，共同慶祝GCTF成立滿5周年，並於會後發布「全球合作暨訓練架構」（GCTF）5周年聯合聲明，展現台美日持續強化三邊合作夥伴關係的決心。

吳釗燮指出，台美簽署瞭解備忘錄（MOU），5年前正式成立GCTF，盼透過此平台發揮台灣強項及專業，協助區域國家能力建構、加強多邊合作，並進一步拓展台灣的國際空間。吳釗燮說，欣見日本去年以「正式夥伴」身分加入，瑞典及澳洲也陸續參與合辦，希望未來能有更多國家加入充滿活力的GCTF合作平台。

為使GCTF更制度化運作，吳釗燮會中宣布，在外交部北美司成立「全球合作暨訓練架構小組」作為GCTF秘書處，由專責人員協調辦理GCTF活動，並建立校友網絡。吳部長也公布GCTF專屬標誌。

酈英傑致詞時以「真朋友，真進展」形容台美關係，強調雙方均以此態度與印太區域及全球各國互動；他期待與日台交流協會的朋友繼續努力，讓各國了解台灣是可靠夥伴、民主典範、世界一股良善力量，很高興有更多國家站出來，一同舉辦GCTF活動。

泉裕泰也表示，日本將持續積極參與GCTF活動，並強調日本不會離開台灣，也離不開台灣，日台一定要同行。

外交部表示，為進一步強化此三邊夥伴關係，未來台美日將透過下列方式擴大合作領域，包括增加GCTF工作坊的場次、擴大活動規模及拓展議題範疇，並在海外舉辦更多活動；擴大理念相近國家參與GCTF的深度及廣度，包括合辦訓練計畫；外交部北美司增設「全球合作暨訓練架構小組」，作為GCTF秘書處；成立「GCTF校友網絡」以建立並擴大歷屆參與者的人脈網絡，並規劃各式校友活動。