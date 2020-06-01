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憲改最新民調 5至6成民眾反對廢除考、監兩院

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

蔡總統520就職演說拋修憲話題。根據TVBS公布民調，將投票年齡由20歲下修至18歲，有42%民眾表示贊成，略低於表示不贊成的44%，相較2015年的調查結果，民眾不贊成比例由53%減少9個百分點至44%，贊成比例則沒有變化，

其中，民進黨認同者64%贊成投票年齡下修至18歲；國民黨認同者68%表示不贊成，高於22%贊成。進一步與政黨傾向交叉發現，民進黨認同者贊成投票年齡下修的比例為64%，高於25%不贊成；國民黨認同者贊成的比例則為22%，明顯低於68%不贊成；時代力量認同者贊成比例為43%，也低於不贊成的53%；民眾黨認同者有52%表示贊成，也有45%不贊成。

民進黨廢除考試院、監察院聲浪漸起，民調結果發現，39%民眾認為陳菊不適合擔任監察院長，27%認為適合，34%未表示意見。在廢除監察院方面，57%民眾不贊成，高於22%贊成；廢除考試院部分，也有達62%民眾不贊成，高於20%贊成。

憲法增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，但歷任總統未曾進行國情報告。民調顯示，54%民眾認為憲法應賦予總統到立法院做國情報告義務，29%則認為不需規定總統做國情報告，另外17%未表態。

此外，針對現行憲政體制，有41%民眾認為台灣應走向總統制，較2015年增加11個百分點，轉為高於認為應走向內閣制的34%。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於5月21日至26日晚間18時30分至22時進行，共接觸1200位18歲以上台灣民眾，其中拒訪為217位，拒訪率為18.1%，最後成功訪問有效樣本983位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

國情報告 民進黨 投票

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