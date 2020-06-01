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6月6日罷韓投票 北市府籲雇主讓勞工返鄉投票
高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日舉行，台北市勞動局長陳信瑜表示，投票是勞工行使公民的權利，呼籲台北市事業單位雇主，應讓設籍在高雄市、且具有投票權的勞工放假返鄉行使投票權，若有雇主不准假或不給工資，勞動局會協助爭取權益。
中央選舉委員會指定6月6日為高雄市第3屆市長罷免案投票日，凡適用「勞動基準法」勞工，依第37條及第39條規定，雇主必須讓具有投票權的勞工放假投票，且工資照給。
陳信瑜說明，「具投票權且該日原屬工作日」的勞工應給予放假，原先不須出勤者，不另給假給薪。放假指自午前零時至午後12時連續24小時。雇主徵得勞工同意於該日出勤者，應給付工作時間工資，不得妨礙投票。
陳信瑜強調，投票是勞工行使公民的權利，呼籲台北市事業單位雇主，應讓設籍在高雄市且具有投票權的勞工，6月6日返鄉行使投票權，若有勞工遇到有雇主不准假，或未依法給付工資，皆可向勞動局申請勞資爭議調解、申訴，勞動局將協助爭取權益。
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