力拼國民法官上路 民進黨團今晚再與民團開會

蔡英文總統日前定調，國民法官制度未來4年內一定要上路，立法院民進黨團也跟著動起來，預定在接下來的臨時會中通過「國民參與刑事審判」草案。對於，民間團體的不滿，民進黨團今晚也將再度召開協調會，希望得到民團支持。但知情人士表示，雙方要達成共識是一場艱鉅的任務。

蔡總統日前針對司法改革，於520就職演說中承諾在未來4年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待。她上周三也在民進黨中常會中關心相關議題，特別叮嚀「國民參與刑事審判」草案就是「國民法官法」，希望國會能修改名稱，以免造成民眾混淆。

面對總統宣示，據了解民進黨團已經預定處理「國民參與刑事審判」草案，力拚在立法院臨時會中三讀通過，然而包括司改會、台灣陪審團協會等民團堅持「陪審團制」，與司法院所提的「參審制」，始終無法達成共識。為此，民進黨團已經舉行過3次協調會，上周一更一度開會到深夜12點，被綠委戲稱是「深夜刑堂」，但馬拉松式討論，仍未能取得民團諒解。

據了解，民進黨非常重視民團意見，今晚將再度舉行協調會，領聽意見。然而，知情人士表示，兩套制度全然不同，能夠做的調整，在司法委員會中都已經做出讓步，「陪審團制」於民情不合，就算「兩制併行」，何時該選陪審、何時選參審？標準難訂，實務上也很難訓練司法人員去熟悉兩套制度，要達成共識是一場艱鉅的任務。民進黨團總召柯建銘也說，這「很硬」，非常棘手。

民進黨團書記長鍾佳濱則表示，任何的意見交換都不能預測沒有結果，黨團始終抱持的態度是，不排除有退讓，對方也要展現出妥協的可能性，這樣討論才有意義。對於今晚的意見交換，黨團不會預設前提。