陳明文子陳冠廷享特權？ 北市：爆料子虛烏有
民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆今年對外「零」發言，還享「首長級」特權。北市府副發言人戴于文表示，陳冠廷無享特權，媒體報導子虛烏有，甚至今天輿情後，市長柯文哲今天也勉勵陳冠廷。
戴于文說，台北市政府的新聞事務相當繁雜，許多議題、面向、發言人體系也有分工，但外界指控陳冠廷享特權，報導內容子虛烏有，對於這樣的放話、抹黑行為，他也表示譴責。
戴于文說，對於陳冠廷遭指控都沒有對外發言，但發言其實分成好幾個區塊，陳冠廷在國際級期刊上有表現相當多，但若用對外發言次數算，對陳冠廷不公平。尤其陳冠廷的工作內容，很多都是在凌晨時段，工作事務多與國際交流有關，若統一用發言次數算，並不公平。
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