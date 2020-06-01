快訊

畫面曝光！國道1大貨車翻車 特斯拉無視直插入車廂

6月至9月國家考試 考選部宣布：維持開放冷氣

陳明文子陳冠廷享特權？ 北市：爆料子虛烏有

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府副發言人戴于文表示，副發言人陳冠廷無享特權，媒體報導子虛烏有。記者林麗玉／攝影
北市府副發言人戴于文表示，副發言人陳冠廷無享特權，媒體報導子虛烏有。記者林麗玉／攝影

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆今年對外「零」發言，還享「首長級」特權。北市府副發言人戴于文表示，陳冠廷無享特權，媒體報導子虛烏有，甚至今天輿情後，市長柯文哲今天也勉勵陳冠廷。

戴于文說，台北市政府的新聞事務相當繁雜，許多議題、面向、發言人體系也有分工，但外界指控陳冠廷享特權，報導內容子虛烏有，對於這樣的放話、抹黑行為，他也表示譴責。

戴于文說，對於陳冠廷遭指控都沒有對外發言，但發言其實分成好幾個區塊，陳冠廷在國際級期刊上有表現相當多，但若用對外發言次數算，對陳冠廷不公平。尤其陳冠廷的工作內容，很多都是在凌晨時段，工作事務多與國際交流有關，若統一用發言次數算，並不公平。

北市 民進黨

延伸閱讀

陳明文之子遭爆零發言 陳冠廷：到北巿是要做不同的事

媒體質疑財產激增 陳明文：攤在陽光下受檢驗

最新財產申報 柯文哲拿選舉補助款還清2千萬

名嘴指陳明文「喬」女法官丈夫人事案 判拘役

相關新聞

陳明文之子遭爆「零發言」陳冠廷：到北巿是要做不同的事

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭踢爆今年對外「零」發言，還享「首長級」特權。陳冠廷今天表示，這是錯誤評論。...

國民黨中央拍安心旅遊影片 學者：低調隱喻挺韓

國民黨中央昨天推出藍營15名百里侯主打安心旅遊的合體廣告，影片傳統亮點不多，但學者分析，其中有低調隱喻挺韓國瑜的意義，從...

陳明文子陳冠廷享特權？ 北市：爆料子虛烏有

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆今年對外「零」發言，還享「首長級」特權。北市府副發言人戴于文表示，陳冠廷...

為再選基市長？謝立功投靠民眾黨 國民黨切心

台灣民眾黨祕書長張哲揚請辭，將由國民黨籍的移民署前署長謝立功接任，而且已悄悄陪民眾黨主席柯文哲參與黨團晨會1個月了，引發議論，謝立功今天中午宣布退黨，國民黨基隆市黨部主委蔡智穎說，國民黨徵召、提名謝立功兩度參選基隆市長，黨沒有對不起他，他的出走讓人「切心」（心寒）。

人事同意權 在野提案改記名投票

立法院六月下旬將召開臨時會，預計處理通傳會（ＮＣＣ）、考試院及監察院三項人事同意權案。為落實立法院實質監督，國民黨及時代...

國民黨將開除謝立功黨籍 「不會有骨牌效應」

移民署前署長謝立功昨發表聲明宣布退出國民黨，並加入民眾黨擔任秘書長。國民黨表示，過去曾重點培植謝立功，他的決定令人遺憾，...

退出國民黨 接民眾黨秘書長 謝立功：未來更能發揮

移民署前署長謝立功昨聲明，將退出國民黨並接任民眾黨秘書長。國民黨指曾對謝重點栽培，對他退黨一事表示遺憾。謝回應，不能說國...

謝立功棄藍投白 知情人士：本來希望再磨合一下

民眾黨主席柯文哲延攬前移民署長謝立功擔任黨秘書長，謝立功今上午發聲明表示已接受柯文哲的邀約，並主動退出國民黨。民眾黨人士...

【重磅快評】蘇貞昌只管醫院車位 家鄉淹水未置一詞？

行政院長蘇貞昌時刻關心家鄉屏東縣，過去十天來，屏東至少兩度因豪雨而淹水，災情不輕，蘇院長昨天南下視察，結果淹水問題隻字不...

證實曾挺柯文哲選台北市長 陳時中：那已經過去了

中央流行疫情指揮中心下午移師台南舉行防疫記者會，針對媒體報導，衛福部長陳時中2014年選舉曾力挺台北市長柯文哲；陳會中證...

謝立功：不能說國民黨沒希望 但民眾黨更能發揮

國民黨籍的移民署前署長謝立功今聲明，將退出國民黨並接下民眾黨秘書長。謝下午接受媒體聯訪，針對國民黨表示曾對謝重點栽培，對...

蔡英文呼籲辣台派線上入黨 破2000人響應

蔡英文總統於5月20日回任民進黨主席，發起「520入黨行動」，民進黨表示，在蔡英文的號召下，目前線上申請突破2000人，...

熱門新聞

聯合晚報自6月2日起停刊

罷韓「三山」最終場 鳳山衛武營黃絲帶飄揚

美國中西部暴動頻傳 外交部調整紅色旅遊警示

接任民眾黨秘書長 謝立功聲明主動退出國民黨

吳斯懷賭100碗牛肉麵 指這件事民進黨不敢油門踩到底

韓陣營定調「五不做」 韓國瑜不會對罷免結果公開談話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。