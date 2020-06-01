陳明文之子遭爆「零發言」陳冠廷：到北巿是要做不同的事

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭踢爆今年對外「零」發言，還享「首長級」特權。陳冠廷今天表示，這是錯誤評論。陳也反嗆「沒有(零)發言是什麼樣的計算形式，投稿、歐美論壇算不算發言？還是覆誦別人的話才算發言？」他到市府是要做不一樣的事情。

陳冠廷為民進黨重量級立委陳明文之子，2018年入市府後，外界解讀為「白綠合作」，不過陳冠廷最近遭爆料，身為市府副發言人今年對外零發言、不用輪值晨會、還有專屬辦公室、更打算成立創新辦公室，甚至柯市長對陳冠廷的事也悶不吭聲，對此，陳冠廷說，「看樣子他們很敢講話」。陳冠廷表示，民眾黨的事務他不介入、也不關心，民進黨的事，他也不介入、不關心，來台北市政府就是做北市府的工作。

由於民眾黨已開始布局2022選舉，外界也將這次的爆料指向市府人事內鬥，陳冠廷表示，他不在乎政黨上人事的異動，柯文哲市長也告訴過他，不需要在乎任何一個政黨、任何一個評論，對於民眾黨的相關人事，他不關心，也不是他該關心的。

至於自己選不選2022？陳冠廷表示，這與2018是同樣問題，2018年底已經有人問柯何時參選總統，但或許大家應該可以做些現在可以做的事情，做一些改變。

陳冠廷說，對於爆料指控他享特權不用輪值晨會，還爭取成立創新辦公室。是因為柯文哲市長給他的工作，就是國際城市交流，國際城市交流本來就有時差，輪值的都是晚上會議，甚至若他在晨會有貢獻就會參與晨會，但沒有貢獻就不會參與。陳說，若晚上會議的效率比較好，他會去參與晚上的會議，包括與歐盟官員會議、加州城市會議等，也都有一直做下去。

另外，對於爆料質疑他爭取百萬預算成立「創新辦公室」，陳冠廷說，他的確有爭取，但就是很多人要看好戲，所以會遇到攻擊。他說，最後這個提案沒有成案，但不成功的提案還遭受攻擊，那就更可惜。

陳冠廷表示，成立創新辦公室的目的，是希望吸引國際資深公務員、各國實習生人才，他舉例，澳洲給實習學生一年的年薪，超過北市府專委的年薪，但最後這百萬預算沒有編列，但他還是認為現在還是該做？

陳冠廷表示，他不認為是因自己是陳明文兒子，而成為眾矢之的，是因為他要做出不一樣的事情，不同的事情就會受到批判。陳說，北市府內部只要有人想做任何嘗試，總有人不願意在內部提出意見，而是用外部的方式解決問題，這是不恰當。

陳表示，媒體爆料的報導與事實有出入，他不容許這樣的事情發生。