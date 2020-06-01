快訊

黑道大哥變「人中之蟲」？日本防疫戰裡的風俗業與黑社會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨中央拍安心旅遊影片 學者：低調隱喻挺韓

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
國民黨中央推安心旅遊行銷影片，高雄市長韓國瑜等人參與拍攝，凸顯「防疫很認真」主軸。翻攝自影片畫面
國民黨中央推安心旅遊行銷影片，高雄市長韓國瑜等人參與拍攝，凸顯「防疫很認真」主軸。翻攝自影片畫面

國民黨中央昨天推出藍營15名百里侯主打安心旅遊的合體廣告，影片傳統亮點不多，但學者分析，其中有低調隱喻挺韓國瑜的意義，從順序來看，侯是影片出場的第一棒，韓排第二位，台中市長盧秀燕第三，希望以漢子、燕子來為韓打氣。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，這支影片包含幾大行銷策略脈絡，包括強打國民黨執政縣市防疫政績，不讓民進黨專美於前；合體拚經濟，想讓民眾重拾老K較會拚經濟的專業能力，對比民進黨振興券決策改來改去、民眾一頭霧水之際。

影片另一大行銷動機是，低調隱喻挺韓國瑜，從順序來看，侯第一、韓第二、盧第三，就是希望以漢子、燕子來為韓打氣，讓國民黨及韓團隊的行銷作為有分進合擊、相互拉抬的可能性，也能避免若無法救韓成功，黨中央會被韓粉質疑救援不利的指責。

文化大學廣告教授鈕則勳分析國民黨中央推的安心旅遊影片行銷脈絡。圖／鈕則勳提供
文化大學廣告教授鈕則勳分析國民黨中央推的安心旅遊影片行銷脈絡。圖／鈕則勳提供

韓國瑜 國民黨 民進黨

延伸閱讀

罷韓連5天遊行 綠民代街頭催票

安心旅遊影片挺韓 藍15縣市長全到位

韓陣營定調「五不做」 韓國瑜不會對罷免結果公開談話

罷韓「三山」最終場 鳳山衛武營黃絲帶飄揚

相關新聞

國民黨中央拍安心旅遊影片 學者：低調隱喻挺韓

國民黨中央昨天推出藍營15名百里侯主打安心旅遊的合體廣告，影片傳統亮點不多，但學者分析，其中有低調隱喻挺韓國瑜的意義，從...

退出國民黨 接民眾黨秘書長 謝立功：未來更能發揮

移民署前署長謝立功昨聲明，將退出國民黨並接任民眾黨秘書長。國民黨指曾對謝重點栽培，對他退黨一事表示遺憾。謝回應，不能說國...

為再選基市長？謝立功投靠民眾黨 國民黨切心

台灣民眾黨祕書長張哲揚請辭，將由國民黨籍的移民署前署長謝立功接任，而且已悄悄陪民眾黨主席柯文哲參與黨團晨會1個月了，引發議論，謝立功今天中午宣布退黨，國民黨基隆市黨部主委蔡智穎說，國民黨徵召、提名謝立功兩度參選基隆市長，黨沒有對不起他，他的出走讓人「切心」（心寒）。

人事同意權 在野提案改記名投票

立法院六月下旬將召開臨時會，預計處理通傳會（ＮＣＣ）、考試院及監察院三項人事同意權案。為落實立法院實質監督，國民黨及時代...

國民黨將開除謝立功黨籍 「不會有骨牌效應」

移民署前署長謝立功昨發表聲明宣布退出國民黨，並加入民眾黨擔任秘書長。國民黨表示，過去曾重點培植謝立功，他的決定令人遺憾，...

謝立功棄藍投白 知情人士：本來希望再磨合一下

民眾黨主席柯文哲延攬前移民署長謝立功擔任黨秘書長，謝立功今上午發聲明表示已接受柯文哲的邀約，並主動退出國民黨。民眾黨人士...

【重磅快評】蘇貞昌只管醫院車位 家鄉淹水未置一詞？

行政院長蘇貞昌時刻關心家鄉屏東縣，過去十天來，屏東至少兩度因豪雨而淹水，災情不輕，蘇院長昨天南下視察，結果淹水問題隻字不...

證實曾挺柯文哲選台北市長 陳時中：那已經過去了

中央流行疫情指揮中心下午移師台南舉行防疫記者會，針對媒體報導，衛福部長陳時中2014年選舉曾力挺台北市長柯文哲；陳會中證...

謝立功：不能說國民黨沒希望 但民眾黨更能發揮

國民黨籍的移民署前署長謝立功今聲明，將退出國民黨並接下民眾黨秘書長。謝下午接受媒體聯訪，針對國民黨表示曾對謝重點栽培，對...

蔡英文呼籲辣台派線上入黨 破2000人響應

蔡英文總統於5月20日回任民進黨主席，發起「520入黨行動」，民進黨表示，在蔡英文的號召下，目前線上申請突破2000人，...

影／時力最近民調 總統滿意度下滑 學者：蜜月期結束了

時代力量智庫針對總統蔡英文520就職演說及施政表現，今天發布最新民調顯示，蔡總統及行政院長蘇貞昌的滿意度雖仍在高檔，但都...

謝立功出走民眾黨 國民黨基隆市主委：遺憾、尊重

國民黨籍移民署前署長謝立功中午發生聲明，表示決定接受台灣民眾黨主席柯文哲邀約，擔任民眾黨秘書長。國民黨基隆市黨部主委蔡智...

熱門新聞

柯文哲妻陳佩琪臉書逆時中 指台灣警告世衛實在牽強

罷韓「三山」最終場 鳳山衛武營黃絲帶飄揚

美國中西部暴動頻傳 外交部調整紅色旅遊警示

接任民眾黨秘書長 謝立功聲明主動退出國民黨

聯合晚報自6月2日起停刊

吳斯懷賭100碗牛肉麵 指這件事民進黨不敢油門踩到底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。