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國民黨中央拍安心旅遊影片 學者：低調隱喻挺韓
國民黨中央昨天推出藍營15名百里侯主打安心旅遊的合體廣告，影片傳統亮點不多，但學者分析，其中有低調隱喻挺韓國瑜的意義，從順序來看，侯是影片出場的第一棒，韓排第二位，台中市長盧秀燕第三，希望以漢子、燕子來為韓打氣。
文化大學廣告系教授鈕則勳說，這支影片包含幾大行銷策略脈絡，包括強打國民黨執政縣市防疫政績，不讓民進黨專美於前；合體拚經濟，想讓民眾重拾老K較會拚經濟的專業能力，對比民進黨振興券決策改來改去、民眾一頭霧水之際。
影片另一大行銷動機是，低調隱喻挺韓國瑜，從順序來看，侯第一、韓第二、盧第三，就是希望以漢子、燕子來為韓打氣，讓國民黨及韓團隊的行銷作為有分進合擊、相互拉抬的可能性，也能避免若無法救韓成功，黨中央會被韓粉質疑救援不利的指責。
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