吳斯懷賭100碗牛肉麵 指這件事民進黨不敢油門踩到底

罷韓倒數計時，國民黨立委吳斯懷發布相關意見影片（https://www.youtube.com/watch?v=smFVo22Ob5U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0kL0Ggl2jZEWv9Gof2wQgigB6JMqbryVKDSx4RkYcgXo1htSRoP6Ovf3Y），他指出民進黨動用國家機器介入罷韓，民進黨要改叫民退黨。他表示，民進黨這樣搞罷免，又為了修憲綁公投要修法，國民黨不會再當民進黨的煞車皮，就看民進黨油門敢不敢踩到底，賭一百碗牛肉麵他都不嫌多。

吳斯懷讚嘆高雄市長韓國瑜清淤做得好，因為整治得宜，一天下來水就退了，「淹不淹水是老天決定，退水速度國瑜決定」。他相信，高雄老百姓不是沒有感覺，大家不要把高雄市民看做是笨蛋。高雄雖然有藍有綠，但韓國瑜有沒有做事，人民心知肚明，網路帶的風像不一定是正確的。

吳斯懷指出，整個罷韓就是反民主操作過程，國家機器毫不避諱的公開介入，民進黨不叫民主進步，應該叫民主退步的民退黨。吳反問網友，如果今天法務部logo在國民黨執政的時候被冒用，你可以原諒嗎？

吳斯懷說，民進黨在選舉期間打假，結果罷韓卻動用國家機器製造一堆假消息，這時候NCC、警政署、法務部在哪？前兩天大雨高雄市一退水，結果網軍用陳菊時代的淹水照剪接，這種事情怎麼沒管？陳菊若有假消息一天就查出來了，WHO的譚德賽指台灣霸凌，法務部和調查局一天就查出來IP是大陸的，既然有這麼強的偵防能力，為何對罷韓假消息視若無睹還加油？

吳斯懷也嘲笑中選會主委李進勇所說的，找不到投開票所我頭崁給你，他說，這種說法不是政務官，是廟公殘對，這過去是榕樹下的阿公阿嬤，因為沒讀過什麼書，按照傳統未來展現誠意所以要來「斬雞頭」，但這不是國家政務官該說的話。

對於警政署長陳家欽脫口而出有「黑道監票」，吳斯懷也批評「真是滑天下之大稽」，所有選舉都沒看過這種搞法，民進黨根本在開民主倒車，當這些惡例形成之後，我罷免你你罷免我，網路上攻擊、抹黑又抹紅，這樣台灣會更好嗎？繼續罷免盧秀燕，侯友宜，只要藍營縣市都去罷免嗎？OK啊。

此外，吳斯懷也說，原本民進黨不准修憲綁公投，還怕得要死，現在自己想要修憲又要修法，他歡迎，門檻修得越低越好，國民黨不當剎車皮，不幫忙踩油門，看民進黨敢不敢敢踩到底，「他趕踩油門，我就跟你（網友）賭牛肉麵，一百份都不嫌多」。