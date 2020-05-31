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敦南誠品今熄燈 老文青常客柯建銘：告別不是句點

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
敦南誠品即將熄燈，民進黨立院黨團總召柯建銘到場回味。圖／取自柯建銘臉書
敦南誠品即將熄燈，民進黨立院黨團總召柯建銘到場回味。圖／取自柯建銘臉書

敦南誠品今天將熄燈，近日許多名人都前往朝聖、緬懷。民進黨立法院黨團總召柯建銘也是敦南誠品常客，他在臉書分享他到敦南誠品門口拍下告別的照片，也懷念起這些年來，他經常深夜前往敦南誠品買書的點點滴滴，他說，「回望是必要的，告別不是句點。」

柯建銘一直很愛逛敦南誠品，也被辦公室助理及媒體記者稱為「老文青」，他經常一個人在夜裡前往敦南誠品翻書，不少人都曾在那裡與他相遇，他有時也會逛逛文具，買一些便條紙、筆記本回來給助理，只因為他認為這些東西很有「質感」，樂於分享他逛敦南誠品所發現的「美的事物」。

柯建銘說，人的一生，總會和很多人有共同的記憶，此情可待成追憶，亦有些許惆悵，敦南誠品熄燈是不得不然，他日人們路過，必會不禁回望，「清友兄（誠品創辦人吳清友）一輩子的成功，在天之靈可告慰。」

柯建銘說，同樣的惆悵，亦發生在他個人早遠的追憶，故鄉新竹的書店，從小學、中學、大學，宜和書局、德興書局、新竹書局，買課外書籍常逛之處，紛紛在成長的過程中消失，都已近一甲子，打開記憶的沉箱，夢有幾多時，如朝雲無覓。

柯建銘提到，1993年進入立院，誠品書店是延續小時習慣、是逛、是買、是讀的地方，尤其1999年開始24小時不打烊後，他總常在夜深人靜時獨自享受誠品的味道，買書後、喝杯咖啡，再帶著心靈的飽足感，在車稀的台北馬路，踏著歸途，與白天立院迥不同世界。

柯建銘也說，為了逼自己去誠品買新書、品誠品，以免和社會脫節，他故意把最喜歡的雜誌絕不訂閱（如「典藏」、「大觀」、「藝術新聞」、及各建築、裝潢、園藝類），以買雜誌為餌，不得不去敦南誠品，20多年來，去誠品也數百次（心靈的家），這是到台北當立委後，唯一的附加價值，「你說對不對？誠品信義店夜半相見！」

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