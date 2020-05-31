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謝立功棄藍投白 知情人士：本來希望再磨合一下

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
知情人士表示，由於民眾黨還是相當年輕的政黨，常常被外界批評路線和任務不明，所以推薦人認為謝立功雖是國民黨出身，但有足夠的學經歷，能夠幫助民眾黨建構相關論述。圖／本報系資料照
知情人士表示，由於民眾黨還是相當年輕的政黨，常常被外界批評路線和任務不明，所以推薦人認為謝立功雖是國民黨出身，但有足夠的學經歷，能夠幫助民眾黨建構相關論述。圖／本報系資料照

民眾黨主席柯文哲延攬前移民署長謝立功擔任黨秘書長，謝立功今上午發聲明表示已接受柯文哲的邀約，並主動退出國民黨。民眾黨人士表示，謝立功是由共同朋友介紹，希望能夠幫助黨針對各項議題，擬定論述。

針對謝立功退黨參加民眾黨，民眾黨中央黨部回應，主席柯文哲昨天說兩周後會正式宣布，到時會再跟大家正式說明。不過民眾黨人士指出，謝立功是經由雙方共同朋友介紹，希望能夠幫助民眾黨的議題設定和論述。

知情人士表示，由於民眾黨還是相當年輕的政黨，常常被外界批評路線和任務不明，所以推薦人認為謝立功雖是國民黨出身，但有足夠的學經歷，能夠幫助民眾黨建構相關論述。

民眾黨人士指出，柯文哲正式招攬前，謝立功曾和柯見過面，謝立功在柯面前表示，不可讓民進黨一黨獨大，他有能力整理清楚民眾黨的論述，柯文哲也認可謝的學養，不過考量黨內部可能有不同的聲音，謝立功從五月初開始每天參加黨團晨會，與大家磨合。謝立功近來也針對「港版國安法」，對黨團提出論述上的建議。

知情人士表示，唯一沒有預料到的是消息曝光太快，原來黨內還在討論何時公布，以及研究謝立功是要自行退黨，還是由國民黨開除黨籍。這些問題還來不及討論，就被媒體曝光。「本來還希望再磨合一段時間。」

至於還有沒有正在招攬的他黨人士，他表示，現階段沒有。

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