【重磅快評】蘇貞昌只管醫院車位 家鄉淹水未置一詞？

行政院長蘇貞昌時刻關心家鄉屏東縣，過去十天來，屏東至少兩度因豪雨而淹水，災情不輕，蘇院長昨天南下視察，結果淹水問題隻字不提，卻專程三度視察東港深水碼頭擴建，並對高雄榮民總醫院屏東分院的停車位「關切有加」，電爆了高榮院長，受淹水之苦的屏東人豈不感慨？

過去十天來，梅雨鋒面及西南氣流在南台灣投下密集雨彈，屏東、高雄、台南都傳出淹水災情，淹水民眾苦不堪言，淹水也成了政治攻防話題，行院院副院長陳其邁上週五連夜趕回台南、高雄勘災，還在臉書細數歷來治水績效，只是一縣之隔的屏東縣其實災情更嚴重，可惜未能得到陳副院長的關愛眼神。

在陳其邁南下勘災之前，豪雨造成屏東縣鹽埔、林邊、佳冬等地淹水達一級警戒，東港第一排溪水還倒灌淹沒500公頃稻田，農民認為是縣府發包排水工程施工不當釀禍，林邊交流道還淹水兩天，造成車輛拋錨；陳其邁勘災之後，26、27日屏東再降逾300毫米的雨量，枋寮鄉水底寮嚴重淹水，山上流瀉而下的黃泥淹滿多處，東港、林邊又是淹水二級警戒，不少屏東人夜不成眠。

淹水之後，剛好屏東鄉親蘇貞昌院長也下鄉了，而且這次只跑屏東，地方鄉親認為蘇院長來關切一下淹水問題也是剛好而已，未料，淹水恰似船過水無痕，蘇院長好像渾然不知鄉親才剛歷經淹水之苦，念茲在茲的只有深水碼頭擴建及新建醫院的停車位。

蘇貞昌關切的東港鹽埔漁港深水碼頭，其實是早在去年2月就允諾擴建，完工後可提供千噸級大型漁船泊靠卸魚和整補，去年7月蘇院長還出席動土典禮，昨天是第三次視察，以頻率來說，可以說是對漁民、漁業極盡闗切之能事，而這項工程預計今年底完工，一切依計畫進行中，並無耽誤落後的情形，蘇院長的關切程度實屬罕見。

視察高雄榮總大武院區的工程進度時，蘇院長立即恢復酷吏本色，他不滿意高雄榮總院長林曜祥「停車位大概500多個」的說法，竟也能發火，直嗆林院長「連有幾個車位都搞不清楚？」、「同樣是院長，我是很嚴格的，我出手很重、又很快」，再度讓人領教蘇氏官威。

平心而論，如果蘇院長是基於昔日送母親到台大醫院就診的親身經驗而苛求林院長，那倒也無可厚非，只是，如果連鄉親就醫的停車位都如此關心，蘇院長又何能未視屏東十天之內兩次淹水，並利用下鄉視察之際要求中央及地方主責單位提出對策呢？難道行政院長就只管醫院停車位而不管淹水了？