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證實曾挺柯文哲選台北市長 陳時中：那已經過去了
中央流行疫情指揮中心下午移師台南舉行防疫記者會，針對媒體報導，衛福部長陳時中2014年選舉曾力挺台北市長柯文哲；陳會中證實過去曾挺柯文哲，但「已經過去了，選舉都是一次一次這樣子來的」。
陳時中日前接受壹電視「我是救星」主持人陳雅琳專訪，陳曾大力支持同為醫師的柯文哲；但當陳雅琳進一步追問，是否當時是認同柯文哲的本土理念，陳卻僅露出尷尬笑容。
陳時中下午在記者會媒體追問證實，自己當時有率領牙醫界同仁辦柯文哲辦了幾場造勢會，那時候確實有挺柯文哲。至於現在態度，陳僅簡短說，「那已經過去了，選舉都是一次一次這樣子來的。」
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