謝立功：不能說國民黨沒希望 但民眾黨更能發揮

國民黨籍的移民署前署長謝立功今聲明，將退出國民黨並接下民眾黨秘書長。謝下午接受媒體聯訪，針對國民黨表示曾對謝重點栽培，對他退黨一事表示遺憾，謝表示，自己曾在國民黨打過仗，不能說國民黨沒有希望，但他覺得到民眾黨比以前更能發揮。

謝立功表示，他認為此時是一個必須做抉擇的時刻，「所以我決定退出國民黨投入民眾黨」。謝說，台灣的民主政治一黨獨大不懂謙卑，反對聲音出不來，需要好的制度，讓監督的聲音出來。

對於國民黨發新聞稿指對謝有所栽培，退黨一事會開考紀會處理。對此，謝立功表示，考紀會處理不在他的關心範圍，他已把心路歷程描述清楚，國民黨艱困他也曾打過這仗；未來在民眾黨可有更多參與和不同思維，政治生態更好。

談到如何加入民眾黨，謝說，是朋友居中引薦，多次見面談到台灣的未來發展，滿打動他的，他知道新興政黨沒有包袱。而過去他曾任事務官、政務官以及學界也都有涉入，希望能協助台灣民眾黨的政黨政治，未來兩次選舉(2022、2024)不要再一黨獨大。

謝立功強調，台灣的民主政治需要制衡，民眾黨是非常好的平台，結合所有不一定支持藍綠的民眾，因為藍綠在許多民眾心中已經無法符合期待，有第三種聲音的空間。謝說，離下次選舉還有兩年半，政黨應公平競爭，反對黨合縱連橫互相幫忙，不是各自利益，他希望未來兩黨可競爭合作，合作多一點，選舉可以公平競爭、一起努力。

媒體詢問，接下秘書長是否跟2022選舉有關？謝表是，他的主要工作不是選舉，但也不能排除，「沒有排除我選或不選」。對於日前藝人許效舜表態時機成熟就會選基隆市長，謝回應，基隆很多好朋友都有傑出表現，這些人才民眾黨不排除未來可談合作空間。