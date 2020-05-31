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蔡英文呼籲辣台派線上入黨 破2000人響應

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

蔡英文總統於5月20日回任民進黨主席，發起「520入黨行動」，民進黨表示，在蔡英文的號召下，目前線上申請突破2000人，民進黨也預告，今天是活動最後一天，倒數8小時，呼籲還沒入黨的朋友要加快腳步。

民進黨表示，今晚12點前，申請並成功加入民進黨黨員，除了原本的黨證外，將致贈520入黨行動紀念品，一般黨員贈與「看好台灣紀念卡」，終身黨員贈與「改變台灣紀念牌」，既有一般黨員，在活動期間內申請並完成轉為終身黨員者，將比照新加入終身黨員致贈「改變台灣紀念牌」。未來民進黨舉辦的相關活動，黨員也有機會優先參與，更有機會與蔡英文直接互動。

日前蔡英文回任黨主席，隨即宣布要達成的目標，首要任務就是希望更多社會力量加入，邀請「辣台派」入黨，她表示，今年一月，台灣人更踴躍站出來參與政治，真的用行動改變台灣未來，新陳代謝是政黨維持競爭力的不二法門。她要向所有好朋友呼籲，「民進黨歡迎你們加入」，過去四年非常感謝支持者一起守護台灣，未來四年同樣需要支持者及社會大眾與民進黨站在一起，因此希望支持者加入民進黨，用行動改變台灣。

蔡英文總統回任黨主席後發起「520入黨」活動，目前突破兩千人。圖／民進黨提供
蔡英文總統回任黨主席後發起「520入黨」活動，目前突破兩千人。圖／民進黨提供

民進黨 蔡英文 520
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