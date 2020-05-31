蔡英文呼籲辣台派線上入黨 破2000人響應

蔡英文總統於5月20日回任民進黨主席，發起「520入黨行動」，民進黨表示，在蔡英文的號召下，目前線上申請突破2000人，民進黨也預告，今天是活動最後一天，倒數8小時，呼籲還沒入黨的朋友要加快腳步。

民進黨表示，今晚12點前，申請並成功加入民進黨黨員，除了原本的黨證外，將致贈520入黨行動紀念品，一般黨員贈與「看好台灣紀念卡」，終身黨員贈與「改變台灣紀念牌」，既有一般黨員，在活動期間內申請並完成轉為終身黨員者，將比照新加入終身黨員致贈「改變台灣紀念牌」。未來民進黨舉辦的相關活動，黨員也有機會優先參與，更有機會與蔡英文直接互動。