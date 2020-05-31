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影／時力最近民調 總統滿意度下滑 學者：蜜月期結束了
時代力量智庫針對總統蔡英文520就職演說及施政表現，今天發布最新民調顯示，蔡總統及行政院長蘇貞昌的滿意度雖仍在高檔，但都有相當幅度的下修，有68%的民眾對蔡總統的施政感到滿意，但比4月時下降了8.9%，行政院長蘇貞昌的滿意度也下降了7.9%，來到65%。台師大政治所教授范世平認為，後防疫時期，進入第二階段的紓困、振興，將是蔡政府更大的挑戰，民調的下滑也代表，「蔡英文的蜜月期，基本上已經結束了」。
時代力量黨主席徐永明則表示，值得注意的是下降的幅度會不會太快？他也認為紓困跟振興的方式是下個階段的觀察重點，他觀察到連執政黨內部都認為，發放程序太複雜，不如直接發現金，這個消息值得政府內部多注意。
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