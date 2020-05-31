謝立功出走民眾黨 國民黨基隆市主委：遺憾、尊重

國民黨籍移民署前署長謝立功中午發生聲明，表示決定接受台灣民眾黨主席柯文哲邀約，擔任民眾黨秘書長。國民黨基隆市黨部主委蔡智潁下午表示遺憾，但尊重謝的選擇。

柯文哲昨出席活動時說，誠懇邀請謝立功當黨秘書長，民眾黨是柔性政黨，歡迎所有人參加，至於謝仍為國民黨員，他黨的黨紀是他黨內部問題。

謝立功中午發表聲明表示，「有些事情，此時不做，就再也來不及了」，指台灣民主政治因民進黨一黨獨大，陷入完全失衡狀態，以及出現打壓國內不同聲音、操弄國際情勢獲取政黨利益、讓法律服務特定立場等不公不義情事，決定不再置身事外，接受柯邀約出任民眾黨秘書長。

蔡智潁說，謝立功長期受國民黨栽培，在黨最艱困的時候選擇離開，有負黨的培育，有虧黨員的支持與期待。國民黨就像是個大家庭，一個家庭遇到了困難，應該是齊心協力，共渡難關，重振家聲，而不該是離家出走。

蔡智潁表示，對謝的決定感到相當遺憾，但尊重他個人的選擇，期盼所有黨員一同㩦手團結，為國家的永續、民主發展及全民福祉而努力。