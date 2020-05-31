防疫記者會上堆成山 台南在地農特產齊發拚曝光

中央流行疫情指揮中心今在台南台糖柳營尖山埤渡假村舉行防疫記者會，把握宣傳機會，台南市政府在會場準備滿滿來自台南農特產、小吃「置入」宣傳，不過苦無機會，只能最後在阿中部長離開時請其折返，透過媒體增加曝光度。

今天防疫記者會又是「+0」無確診，連續49天無本土個案好消息，也因疫情持續穩定，記者會過程相對輕鬆；台南市政府農業局早在記者會前2小時就在會場布置，將台南愛文芒果、火鶴花、蓮花、台南越光米及東山咖啡、林百貨林肉包、 火龍果等，在會場長桌前刻意角度擺設相當吸睛，希望一舉將台南農特品拉高知名度。

記者會持續約25分鐘告一段落，陳時中一行步下台階準備離開，此時市府觀旅局長郭貞慧、衛生局長陳怡、農業局農產行銷科長邱季芳等人，連忙在後追著阿中部長，拜託推銷台南農特產品，此時阿中部長也「回神」暖心回到會場，由郭貞慧與農業局人員逐一介紹。