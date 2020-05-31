快訊

日本考慮放寬這4國公民入境限制 台灣暫未入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫記者會上堆成山 台南在地農特產齊發拚曝光

聯合報 / 記者謝進盛周宗禎／台南即時報導
衛福部長陳時中（中）仔細對林百貨「林肉包」好奇，仔細端詳甚久。記者謝進盛／攝影
衛福部長陳時中（中）仔細對林百貨「林肉包」好奇，仔細端詳甚久。記者謝進盛／攝影

中央流行疫情指揮中心今在台南台糖柳營尖山埤渡假村舉行防疫記者會，把握宣傳機會，台南市政府在會場準備滿滿來自台南農特產、小吃「置入」宣傳，不過苦無機會，只能最後在阿中部長離開時請其折返，透過媒體增加曝光度。

今天防疫記者會又是「+0」無確診，連續49天無本土個案好消息，也因疫情持續穩定，記者會過程相對輕鬆；台南市政府農業局早在記者會前2小時就在會場布置，將台南愛文芒果、火鶴花、蓮花、台南越光米及東山咖啡、林百貨林肉包、 火龍果等，在會場長桌前刻意角度擺設相當吸睛，希望一舉將台南農特品拉高知名度。

記者會持續約25分鐘告一段落，陳時中一行步下台階準備離開，此時市府觀旅局長郭貞慧、衛生局長陳怡、農業局農產行銷科長邱季芳等人，連忙在後追著阿中部長，拜託推銷台南農特產品，此時阿中部長也「回神」暖心回到會場，由郭貞慧與農業局人員逐一介紹。

阿中部長除專注聆聽，認真看著每項農產品特色，尤其對台南越光米、林肉包感興趣，不時頻頻點頭，停留約近5分鐘，讓媒體拍攝過癮，在隨扈人 員催促下，才離開繼續趕行程。

把握防疫記者會在台南拚曝光，台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧（中）向衛福部長陳時中（左二）介紹台南農特產品特色。記者謝進盛／攝影
把握防疫記者會在台南拚曝光，台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧（中）向衛福部長陳時中（左二）介紹台南農特產品特色。記者謝進盛／攝影
台南市政府衛生局長陳怡（左一）向陳時中介紹台南蝴蝶蘭。記者謝進盛／攝影
台南市政府衛生局長陳怡（左一）向陳時中介紹台南蝴蝶蘭。記者謝進盛／攝影

記者會 疫情 衛生局
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

疫情趨緩拚觀光 6到8月住台南抽百萬大獎

「安平－廈門」新航線？南市府：以澎湖為中繼站有機會

安心遊台南！市府推「戴口罩拍照打卡」送古蹟限定禮

台南安平劍獅假日夜市多年未營業也列「1968」 今已撤

相關新聞

謝立功聲明退黨 國民黨：曾重點栽培 謝決定令人遺憾

針對國民黨籍的移民署前署長謝立功發出聲明，將退出國民黨並接下民眾黨秘書長一事，國民黨稍早以新聞稿表示，過去國民黨重點培植...

謝立功出走民眾黨 國民黨基隆市主委：遺憾、尊重

國民黨籍移民署前署長謝立功中午發生聲明，表示決定接受台灣民眾黨主席柯文哲邀約，擔任民眾黨秘書長。國民黨基隆市黨部主委蔡智...

陳時中承認曾支持柯文哲選巿長 是否挺柯選總統沒回答

中央疫情指揮中心指揮官陳時中下午到台南召開防疫會議，被問到台北市長柯文哲表示陳時中有挺他參選，未來還是不是會繼續挺柯參選...

影／時力最近民調 總統滿意度下滑 學者：蜜月期結束了

時代力量智庫針對總統蔡英文520就職演說及施政表現，今天發布最新民調顯示，蔡總統及行政院長蘇貞昌的滿意度雖仍在高檔，但都...

防疫記者會上堆成山 台南在地農特產齊發拚曝光

中央流行疫情指揮中心今在台南台糖柳營尖山埤渡假村舉行防疫記者會，把握宣傳機會，台南市政府在會場準備滿滿來自台南農特產、小...

陳佩琪質疑防疫管制對武漢嚴歐美鬆 陳時中否認

中央疫情指揮中心下午在台中召開防疫會議，媒體提問指台北市長柯文哲妻醫師陳佩琪先前質疑，台灣在邊境防堵政策對大陸武漢嚴格，...

謝立功任民眾黨秘書長 侯友宜：滿滿祝福

國民黨籍的移民署前署長謝立功今發出聲明，將接下民眾黨秘書長一職，新北市長侯友宜說，謝立功是他的好朋友，也是以前的好同事，...

疫情漸趨緩 侯友宜脫口罩了

新冠肺炎疫情逐漸受到掌控，原本期盼民眾持續戴口罩的新北市長侯友宜，今出席行程也脫下口罩。侯友宜說，防疫期間在室外仍然需要...

提案門檻高 時力：盼各黨開放立委連署修憲案

立法院長游錫堃日前宣示，下會期開始協商成立修憲委員會，時代力量黨主席徐永明今天說，支持盡快召開修憲委員會，也建議各黨應開...

美退出WHO 蔡正元：蔡政府應跟進表態 否則對不起川普

美國總統川普宣布退出WHO，國民黨政策會前執行長、前立委蔡正元在臉書表示，蔡英文政府應該跟進美國，也宣布從此不再爭取參加...

傳出2000萬筆個資外洩 徐國勇：應該來自畢業紀念冊

針對國外資安公司指台灣有2000筆個資外洩，內政部長徐國勇表示經過調查，這些都是2008年之前的，國內的戶政系統沒有跟一...

接任民眾黨秘書長 謝立功聲明主動退出國民黨

國民黨籍的移民署前署長謝立功今發出聲明，將接下民眾黨秘書長一職。謝立功表示，他過去曾參選兩次基隆市長，感謝國民黨的栽培，...

熱門新聞

最會唱歌變「省話一哥」 余天立院僅五次發言吊車尾

陸軍269旅長 由現任333旅長林志穎「上場救援」

國人個資外洩引譁然 學者：政府這種鬼話說得出來

空軍首位維吉尼亞軍校畢業生 接任官校副校長

柯文哲妻陳佩琪臉書逆時中 指台灣警告世衛實在牽強

藍委向高雄人溫情喊話 「市民準備好過苦日子了嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。