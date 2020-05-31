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罷韓團體批韓今沒行程 鄭照新：何必對垃圾話認真？

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新。圖／本報資料照片
高雄市新聞局長鄭照新。圖／本報資料照片

罷免投票倒數，高雄市長韓國瑜今天沒安排公開行程，「We care高雄」在臉書批韓國瑜沒行程，難道是為了開奧步會議？指韓一切都是為了反罷韓。高雄市新聞局長鄭照新則反批，「We care高雄」每天努力曝光作秀，當然無法理解踏實做事與一切為作秀的差別；何必對先射箭再畫靶的垃圾話認真？

韓國瑜今天沒安排公開行程，私下拜訪友人，明天排定多個市政行程，包含到藥局頒發感謝狀、主持新冠肺炎應變中心會議等，仍維持市政優先步調。

但「We care高雄」在臉書批說，「韓國瑜今天沒行程是因為要開奧步會議嗎？」指韓的市政行程，只是為了在媒體版面上和罷韓平衡。韓國瑜所有行為都是為了反罷免，而不是拚市政，大撒幣也不是為了地方建設，是為了顧樁。

「We care高雄」問韓「韓國瑜，你今天去了哪裡？」並指王淺秋、鄭照新一定又會說「沒有公開行程不代表沒有行程」，要求韓出面講清楚。

鄭照新反批，「We care高雄」每天努力曝光作秀，當然無法理解踏實做事與一切為作秀的差別，周日如果市長有公開行程，we care一定又會說這是在反罷韓，禮拜天還跑什麼行程之類的話，其公信力已盡失，又何必對先射箭再畫靶的垃圾話認真？

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